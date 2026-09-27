بارش شدید باران و طوفان در بخش‌هایی از هند و نپال باعث وقوع سیل و رانش زمین شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بارش شدید باران و طوفان در بخش‌هایی از هند و نپال باعث وقوع سیل و رانش زمین شده و دست‌کم ۱۹ نفر کشته و ۱۰ کارگر نپالی نیز مفقود شده‌اند.

در ایالت اوتار پرادش هند، طی ۴۸ ساعت گذشته ۱۵ نفر جان باخته و پنج نفر زخمی شده‌اند و ۱۱۷ خانه نیز آسیب دیده است. بارندگی در این ایالت طی ۲۴ ساعت به ۱۹ برابر میزان معمول رسیده و ۶۳ شهرستان را تحت تأثیر قرار داده است.

در نپال، چهار نفر از جمله سه کودک و یک زن پس از آنکه رانش زمین خانه آنها را در روستای نیشی خولا در منطقه باگلونگ تخریب کرد، جان باختند. همچنین ۱۰ کارگر نپالی پس از مدفون شدن اردوگاه پایه کوه هیم‌لونگ هیمال بر اثر بهمن مفقود شده‌اند.

مقام‌های نپال درباره احتمال وقوع سیلاب ناگهانی در ۴۹ منطقه از ۷۷ منطقه این کشور هشدار داده‌اند. در هند نیز سطح آب رودخانه‌های گنگ، گندک، کوشی، باگمتی و نارمادا از حد خطر عبور کرده است.

سیل و رانش زمین همچنین به زیرساخت‌های برق و مخابرات در بخش‌هایی از نپال آسیب زده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: سیل ، رانش زمین
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