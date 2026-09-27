باشگاه خبرنگاران جوان - محمد شکیبی‌نسب جمع خبرنگاران، با تشریح آخرین اقدامات، برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای در بنادر استان هرمزگان، از تلاش‌های جهادی و شبانه‌روزی کارکنان و فعالان حوزه دریایی و بندری قدردانی کرد و گفت: بیش از ۶۰ درصد تجارت کشور از طریق بنادر استان هرمزگان انجام می‌شود و مجموعه کارکنان و فعالان این حوزه نقشی اثرگذار و ارزشمند در اقتصاد ملی و استمرار زنجیره تأمین کشور بر عهده دارند.

وی در تشریح آخرین وضعیت طرح‌های عمرانی و زیرساختی اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های دیرین در حوزه توسعه زیرساخت‌های بندری، عملیاتی‌سازی اسکله ۱۰۰ هزار تنی برای پذیرش کشتی‌های نفتی در رده‌های MR و LR بوده است که خوشبختانه این طرح اکنون به مرحله تحویل موقت رسیده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: با انجام اقدامات و تمهیدات لازم، مقدمات بهره‌برداری کامل از این اسکله و فراهم‌سازی شرایط برای پهلودهی ایمن کشتی‌های نفتی ۱۰۰ هزار تنی در حال انجام است.

شکیبی‌نسب در ادامه به روند بازسازی سازه‌ها و زیرساخت‌های آسیب‌دیده اشاره کرد و گفت: ساختمان اداری اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان که در جریان حادثه انفجار دچار آسیب کامل شده بود، با اتخاذ تصمیمات لازم و پیشرفت مناسب عملیات اجرایی، تا دهه فجر به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.

شکیبی‌نسب ادامه داد: با تکمیل این طرح، ساختمان اداری این اداره‌کل بار دیگر به چرخه ارائه خدمات اداری و پشتیبانی بازمی‌گردد و بخشی از ظرفیت‌های خدماتی و مدیریتی مجموعه احیا خواهد شد.

هوشمندسازی فرآیندها برای تسریع خدمات بندری

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، هوشمندسازی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به ذی‌نفعان را از دیگر برنامه‌های اولویت‌دار سازمان عنوان کرد و گفت: بازنگری جامع فرآیندها و بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی نوین، با هدف کاهش تشریفات اداری، افزایش شفافیت و تسریع ارائه خدمات در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: تلاش می‌کنیم با توسعه خدمات هوشمند و استفاده حداکثری از ظرفیت فناوری‌های نوین، خدمات دریایی و بندری در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بالاترین سطح رضایت به مشتریان و ذی‌نفعان ارائه شود.

هیچ بندری نباید از چرخه عملیات خارج شود

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیت بنادر کشور در شرایط متأثر از جنگ تحمیلی سوم، خاطرنشان کرد: اولویت اصلی و خط قرمز سازمان بنادر و دریانوردی، فعال ماندن تمامی بنادر در چرخه عملیات است.

شکیبی‌نسب تصریح کرد: هیچ بندری نباید به واسطه خسارت‌های ناشی از جنگ دچار وقفه یا توقف در فعالیت‌های عملیاتی شود و بر همین اساس، وضعیت زیرساخت‌ها به صورت روزانه رصد و برای رفع آسیب‌ها برنامه‌ریزی می‌شود.

وی ادامه داد: تمامی بخش‌های آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازسازی یا جایگزین خواهند شد تا ضمن حفظ تداوم فعالیت بنادر، مردم، صاحبان کالا، فعالان اقتصادی و سایر ذی‌نفعان در دریافت خدمات دریایی و بندری با مشکل مواجه نشوند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پایان تأکید کرد: تداوم عملیات، حفظ زنجیره تأمین و بازگرداندن سریع زیرساخت‌های آسیب‌دیده به مدار خدمت، از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان بنادر و دریانوردی است.