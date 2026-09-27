مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به جایگاه راهبردی بنادر استان هرمزگان در تجارت کشور، از تحویل موقت اسکله ۱۰۰ هزار تنی نفتی بندر شهید رجایی برای فراهم‌سازی مقدمات پهلوگیری ایمن کشتی‌های نفتی در رده‌های MR و LR و همچنین بهره‌برداری از ساختمان اداری بازسازی‌شده تا دهه فجر خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد شکیبی‌نسب جمع خبرنگاران، با تشریح آخرین اقدامات، برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای در بنادر استان هرمزگان، از تلاش‌های جهادی و شبانه‌روزی کارکنان و فعالان حوزه دریایی و بندری قدردانی کرد و گفت: بیش از ۶۰ درصد تجارت کشور از طریق بنادر استان هرمزگان انجام می‌شود و مجموعه کارکنان و فعالان این حوزه نقشی اثرگذار و ارزشمند در اقتصاد ملی و استمرار زنجیره تأمین کشور بر عهده دارند.

وی در تشریح آخرین وضعیت طرح‌های عمرانی و زیرساختی اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های دیرین در حوزه توسعه زیرساخت‌های بندری، عملیاتی‌سازی اسکله ۱۰۰ هزار تنی برای پذیرش کشتی‌های نفتی در رده‌های MR و LR بوده است که خوشبختانه این طرح اکنون به مرحله تحویل موقت رسیده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: با انجام اقدامات و تمهیدات لازم، مقدمات بهره‌برداری کامل از این اسکله و فراهم‌سازی شرایط برای پهلودهی ایمن کشتی‌های نفتی ۱۰۰ هزار تنی در حال انجام است.

شکیبی‌نسب در ادامه به روند بازسازی سازه‌ها و زیرساخت‌های آسیب‌دیده اشاره کرد و گفت: ساختمان اداری اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان که در جریان حادثه انفجار دچار آسیب کامل شده بود، با اتخاذ تصمیمات لازم و پیشرفت مناسب عملیات اجرایی، تا دهه فجر به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.

شکیبی‌نسب ادامه داد: با تکمیل این طرح، ساختمان اداری این اداره‌کل بار دیگر به چرخه ارائه خدمات اداری و پشتیبانی بازمی‌گردد و بخشی از ظرفیت‌های خدماتی و مدیریتی مجموعه احیا خواهد شد.

هوشمندسازی فرآیندها برای تسریع خدمات بندری

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، هوشمندسازی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به ذی‌نفعان را از دیگر برنامه‌های اولویت‌دار سازمان عنوان کرد و گفت: بازنگری جامع فرآیندها و بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی نوین، با هدف کاهش تشریفات اداری، افزایش شفافیت و تسریع ارائه خدمات در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: تلاش می‌کنیم با توسعه خدمات هوشمند و استفاده حداکثری از ظرفیت فناوری‌های نوین، خدمات دریایی و بندری در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بالاترین سطح رضایت به مشتریان و ذی‌نفعان ارائه شود.

هیچ بندری نباید از چرخه عملیات خارج شود

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیت بنادر کشور در شرایط متأثر از جنگ تحمیلی سوم، خاطرنشان کرد: اولویت اصلی و خط قرمز سازمان بنادر و دریانوردی، فعال ماندن تمامی بنادر در چرخه عملیات است.

شکیبی‌نسب تصریح کرد: هیچ بندری نباید به واسطه خسارت‌های ناشی از جنگ دچار وقفه یا توقف در فعالیت‌های عملیاتی شود و بر همین اساس، وضعیت زیرساخت‌ها به صورت روزانه رصد و برای رفع آسیب‌ها برنامه‌ریزی می‌شود.

وی ادامه داد: تمامی بخش‌های آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازسازی یا جایگزین خواهند شد تا ضمن حفظ تداوم فعالیت بنادر، مردم، صاحبان کالا، فعالان اقتصادی و سایر ذی‌نفعان در دریافت خدمات دریایی و بندری با مشکل مواجه نشوند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پایان تأکید کرد: تداوم عملیات، حفظ زنجیره تأمین و بازگرداندن سریع زیرساخت‌های آسیب‌دیده به مدار خدمت، از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان بنادر و دریانوردی است.

برچسب ها: بنادر ، بندر شهید رجایی
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