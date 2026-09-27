به گفته مدیرعامل شرکت گاز استان قم،تکمیل فرآیند اتصال واحدهای مسکونی سایت ۵۶۰ هکتاری پردیسان به گاز، همچنان در گرو اقدام سازندگان مسکن و دریافت تأییدیه نظام مهندسی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی-علی گودرزی، مدیرعامل شرکت گاز استان قم، در گفت‌وگو با رادیو قم با تشریح آخرین وضعیت گازرسانی به سایت ۵۶۰ هکتاری اظهار داشت: این شرکت وظیفه اصلی خود در زمینه گازرسانی به این طرح را به انجام رسانده و بخشی از اقدامات مورد نیاز برای بهره‌برداری از گاز واحدهای مسکونی، بر عهده سازندگان و متولیان ساخت‌وساز است.

وی در تشریح مسئولیت‌های باقی‌مانده بر عهده سازندگان مسکن افزود: اجرای لوله‌کشی داخلی ساختمان و دریافت تأییدیه نظام مهندسی، از جمله اقداماتی است که باید توسط سازندگان مسکن انجام شود تا امکان بهره‌برداری از گاز برای واحدهای مسکونی فراهم گردد.

مدیرعامل شرکت گاز استان قم در ادامه با اشاره به فرآیند اداری متقاضیان تصریح کرد: متقاضیان واحدهای مسکونی در اراضی ۵۶۰ هکتاری باید فرآیند دریافت شماره اشتراک را پیگیری کنند؛ تا پیش از دریافت شماره اشتراک از دفاتر پیشخوان، مسئولیت تأمین مقدمات لازم برای اتصال گاز بر عهده پیمانکار مسکن است.