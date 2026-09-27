فرمانده کل ارتش گفت: جنگ تمام نشده است؛ ما پیروز شدیم، اما این پیروزی را باید تثبیت کنیم و دشمن متجاوز همچنان باید آماده دریافت ضربات سخت از سوی سربازان ایران عزیز باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش صبح یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ در اختتامیه نخستین دوره جشنواره ملی سرباز ایرانی سیدالشهدای نیرو‌های مسلح شهید امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی در دانشگاه افسری امام علی (ع) برگزار شد، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: روز‌های این ایام ویژه هستند؛ روز نخست به نام روز پرچم و به افتخار ملت ایران نام‌گذاری شده است. روزی پرچم آن‌قدر محجور شده بود که بعضی‌ها جرأت می‌کردند به پرچم جسارت کنند، اما امروز به حمدالله پرچم ایران برافراشته و در دست مردم مبعوث و گرامی ایران است و بیش از ۲۰۰ شب بر سر دست‌ها و در اوج عزت قرار دارد.

وی ادامه داد: روز چهارم به نام روز سرباز ایرانی و روز پنجم که امروز است، روز شکستن حصر آبادان و حماسه عملیات ثامن‌الائمه است که یاد و خاطره همه شهدا و رزمندگان آن را گرامی می‌داریم. روز هفتم نیز به شهدا و فرماندهان شهید تعلق دارد؛ شهیدان فلاحی، فکوری، کلاهدوز، جهان‌آرا و همه شهدایی که جان خود را فدا کردند تا ایران عزیز ما سربلند بماند.

فرمانده کل ارتش با اشاره به انتخاب عنوان سرباز از سوی شهید سپهبد موسوی گفت: سرباز بزرگ ایران، امیر شهید سپهبد موسوی، عنوان سرباز را از میان همه عناوین و القاب خود انتخاب کرد. ایشان امیر سرلشکر، فرمانده کل ارتش، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، عضو شورای عالی امنیت ملی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند و عناوین دیگری نیز داشتند، اما از میان همه این عناوین، سرباز را انتخاب کردند.

سرلشکر حاتمی افزود: این انتخاب بزرگی است؛ او در برابر ملت ایران خود را سرباز ایرانی خطاب کرد؛ سربازی که آماده است جان خود را برای مردم و باور‌ها و اعتقادات آنها ادا کند، بار‌ها زنده شود و بار‌ها برای آنها کشته شود. جهاد و دفاع در اسلام امری مقدس است که توسط سربازان انجام می‌شود. سربازی زمانی ارزشمند است که در خدمت یک هدف مقدس باشد و سربازی وطن، که امروز بسیار درباره آن خوانده و یاد شد، امری ملی و مقدس است.

وی خاطرنشان کرد: کاری بالاتر از این وجود ندارد که کسی اراده، توان و همه وجود خود را مصروف پاسداری از بالاترین ارزش‌های الهی، یعنی دین و وطن، کند. این انگیزه و هدف است که شخصیت‌های بزرگ را می‌سازد و سربازی را برای آنها افتخار می‌کند. امیر عزیز ما نیز از میان همه این القاب، سربازی را انتخاب کرد. البته شهید عزیز ما، شهید حاج قاسم سلیمانی، نیز پس از عمری مجاهدت وصیت کرده بود بر سنگ قبرش بنویسند سرباز.

فرمانده کل ارتش ادامه داد: پیش از همه اینها، شهید عزیز ما لباس سربازی را در جبهه پوشید و به این لباس افتخار کرد. اما چگونه سربازی موجب افتخار می‌شود؟ آیا همیشه این‌گونه است؟ نه؛ سربازی زمانی ارزشمند است که ذیل پرچم استقلال و عزت باشد. در شهریور ۱۳۲۰ کشور عزیز ما مورد هجوم دشمنان قرار گرفت و آمریکا، انگلیس و روسیه به کشور حمله کردند، اما پرچم مقاومت به شکل گسترده برافراشته نشد.

سرلشکر حاتمی گفت: در شهریور ۱۳۵۹ دشمن با پشتیبانی قدرت‌های بزرگ غرب و شرق به کشور هجوم آورد، اما همه ملت ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیرو‌های ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج مردمی، عشایر، گروه‌های جنگ‌های نامنظم و مرزداران، پرچم مقاومت را بلند کردند. هشت سال جنگیدند و حتی یک وجب از خاک کشور را واگذار نکردند. سربازی برای وطن زمانی شکل می‌گیرد که ذیل پرچم استقلال و عزت باشد و جمهوری اسلامی ایران این کار را انجام داد.

وی افزود: نفس قدسی امام راحل، ملت ایران را مبعوث کرد؛ همان‌گونه که خون امام شهید ما در این دوره، ملت عزیز ایران را مبعوث کرد. آن روز حاکمی در ایران بود که انگلیسی‌ها او را بر سر کار آورده بودند و انتظارات مشخصی از او داشتند. به رضا پهلوی گفتند نباید مقاومت کند و مقاومت نکرد و پس از آن نیز فرزند او را به عنوان شاه قرار دادند. او هم با ذلت دوران حکومت خود را گذراند، اما در دوره انقلاب اسلامی، سربازی به معنای واقعی کلمه معنا پیدا کرد.

سرلشکر حاتمی تصریح کرد: برای سربازان مهم است که ذیل کدام پرچم و زیر نظر کدام فرمانده باشند؛ فرماندهی استوار، محکم و قدرتمند یا فرماندهی ذلیل و وابسته. فرماندهی امام یک کار را انجام می‌دهد و فرماندهی عنصر وابسته، مزدور و ذلیل کار دیگری را. ملت همان ملت است و نیرو‌های مسلح نیز همان نیرو‌های مسلح هستند، اما ذیل این پرچم عزت و فرماندهی عزیز است که آن مقاومت جانانه شکل می‌گیرد.

وی ادامه داد: ما سالیان سال است به احترام آن کار بزرگ در هشت سال دفاع مقدس، این ایام را گرامی می‌داریم و مراسم‌های مختلف برگزار می‌کنیم. سربازی در کشوری که رهبر و فرمانده کل قوا مردانه پای آرمان خود تا آخرین لحظه می‌ماند و شهادت اسطوره‌ای را به همراه خانواده خود رقم می‌زند، مقدس است. از جمله محاسبات غلط دشمن این بود که فکر می‌کرد با شهادت امام عزیز ما، فرماندهان و امیر موسوی و همراهان ایشان، کشور دچار فروپاشی خواهد شد.

فرمانده کل ارتش گفت:، اما ذیل این پرچم بود که همه ایستادند؛ همه سربازان و فرماندهان ایستادند. من اصلاً دلم نمی‌آید بگویم یک فرمانده پشت نکرد؛ یک فرمانده تردید نکرد. همه با قوت ایستادند. هر لحظه احتمال شهادت وجود داشت، اما ایستادند و از کشور دفاع کردند و دشمن را به معنای واقعی کلمه شکست دادند. دشمن به هیچ‌یک از اهداف خود در این جنگ نرسید و در ذیل آن فرماندهی، ملت احساس سربازی داشتند و دارند.

حاتمی افزود: هر کسی احساس تعهد و وظیفه می‌کرد که باید به سهم خود جای رهبر، فرماندهان و سربازان شهید را پر کند. این بود که رهبر عزیز ما، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، در نخستین پیام خود به ملت ایران فرمودند مردم بودند که رهبری کردند. این آیه‌ای از آیات خدا بود؛ به این معنا که همه مردم سرباز شدند. همه مردم سرباز بودند و همه سربازان ارتش نیز در کنار آنها قرار داشتند.

وی اظهار کرد: افتخار می‌کنیم که در کشور جمهوری اسلامی ایران و ذیل این پرچم سربازی می‌کنیم؛ کشوری که از رهبر تا آحاد مردم روحیه سربازی دارند. افتخار می‌کنیم سرباز کشوری هستیم که امروز در برابر شر مجسم آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاده و آنها را خوار و ذلیل کرده است. افتخار می‌کنیم سرباز کشوری هستیم که در برابر همه جبهه مستکبرین، همه جبهه فاسدین و کودک‌کشان غزه ایستاده است.

فرمانده کل ارتش ادامه داد: افتخار می‌کنیم در دوره‌ای سرباز شدیم که باشکوه‌ترین و عزیزترین دوره تاریخ ایران است؛ جنگ‌ها تحمیل می‌شوند، اما جمعی از خاک این کشور کم نمی‌شود. منطق جمهوری اسلامی ایران روشن است؛ زور نمی‌گوییم و زیر بار هیچ زوری نمی‌رویم. البته لازم است برای قدرشناسی بگویم که دامنه سربازی وسیع است و محدود به سربازان نظامی نیست؛ هر کسی گوشه‌ای از کار این کشور را بر عهده می‌گیرد، امروز در جبهه جهاد است و سربازی می‌کند.

حاتمی گفت: سربازان شرافتمند ایران بیش از ۲۰۰ شب در خیابان‌ها و میادین حضور پیدا کردند و جا دارد بگوییم ملت سرباز، به همه نیرو‌های مسلح انگیزه و امید دادند، پروژه آشوب دشمن را به شکست کشاندند و پشت مسئولان کشور را در همه میادین سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محکم کردند. سربازی برای وطن هیچ محدودیتی ندارد؛ زن، مرد، کودک و جوان می‌توانند سرباز وطن باشند و بخش اعظم این سربازان در این شب‌ها، بانوان عزیز و غیرتمند ایرانی و بخش دیگری نوجوانان و کودکان ایرانی بودند.

وی خطاب به مردم ایران گفت: جا دارد من خطاب به ملت عزیزمان عرض کنم که من هم به عنوان سرباز ایرانی در مقابل شما ایستاده‌ام، کلاه از سر برداشته‌ام و تاریخ نیز به احترام شما خواهد ایستاد. آیندگان از عظمت شما بیشتر از امروز یاد خواهند کرد. کار بزرگی کردید؛ دست‌مریزاد. قدردان همه شما هستیم. در برابر دولت تروریست و جنایتکار آمریکا و رژیم صهیونیستی، ملت ایران همه سرباز وطن هستند و این موضوع نیاز به ادعا ندارد و به اثبات رسیده است.

فرمانده کل ارتش تأکید کرد:، اما باید بگویم جنگ تحمیلی در مراحل حساس و سرنوشت‌سازی است. جنگ تمام نشده است. ما پیروز شدیم، اما این پیروزی را باید تثبیت کنیم. دشمن متجاوز ضربات سختی خورده، اما همچنان باید آماده وارد کردن ضربات سخت از سوی سربازان ایران عزیز باشیم. اعتبار دشمن در معرض نابودی است. این ناله‌ها و جیغ‌های بنفشی که می‌کشند، به دلیل این است که اعتبار آنها در حال نابودی است و دچار سردرگمی و استیصال شده‌اند و نمی‌دانند با ملت ۹۰ میلیونی که همه خود را سرباز وطن می‌دانند، چه کنند.

سرلشکر حاتمی افزود: به همین دلیل است که رئیس‌جمهور آمریکا چند ماه قبل گفت کمک در راه است، اما کمکش همین‌هایی بود که دیدیم. امروز که در باتلاق جنگ فرو رفته، لب به آنچه لایق خودش است باز می‌کند و ملت ایران را ملت تروریست می‌نامد و از روی عجز و بی‌شرمانه می‌گوید آن‌قدر بر مردم ایران فشار می‌آوریم که شورش کنند. می‌گویند شورش کنند که چه بشود؟ می‌گوید برای اینکه جنگ داخلی بشود. می‌گویند جنگ داخلی بشود که چه؟ می‌گوید تا روی فرش خون ایرانیان، ایران را در دست بگیریم.

وی ادامه داد: البته باید به آنها گفت که‌ای مگس، عرصه سیمرغ نه جولانگه توست؛ عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌دهی. کم‌خردند که این را به زبان می‌آورند. ملت ایران به خوبی در چنین مواقعی نیت دشمن را می‌فهمد، تکلیف خود را می‌فهمد و عمل می‌کند. کم‌خردند که در سازمان ملل، جلوی چشم همه، رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا می‌گوید ونزوئلا را ربودیم و نفت آن را به عنوان غنیمت جنگی برداشتیم. این همان نقشه‌ای است که برای ایران عزیز ما داشت، اما ملت سرباز ایران اجازه چنین کاری را به آنها نداد و نخواهد داد.

سرلشکر حاتمی گفت: جایی که رهبر، فرماندهان و سربازان با قطره‌قطره خون خود و خون خانواده‌هایشان می‌جنگند، ذره‌ای از خاک را به اجنبی نمی‌دهند و جایی برای بیگانگان نیست. همچنان آهنگ و طنین سرباز ایرانی، امیر سپهبد موسوی، در گوش ما و در گوش جهانیان است که من سرباز ایرانی هستم، آماده‌ام برای ملت ایران و برای باور‌های آنها کشته شوم، بار‌ها زنده شوم و بار‌ها کشته شوم. آهنگ و طنین سرباز ایرانی، قاسم سلیمانی، نیز در گوش ملت ایران است که گفت بیا، مرد این میدان ما هستیم، حریفت منم.

فرمانده کل ارتش خاطرنشان کرد: اینجا ایران است و جای زیاده‌خواهی‌ها و استکبار آنها نیست. ما این را بار‌ها گفته‌ایم که اگر قرار باشد منطقه ناامن باشد، این ناامنی برای همه است. نمی‌شود ما در منطقه زندگی کنیم، سالیان متمادی صاحبان این منطقه باشیم، اما از همه مراحل محروم شویم و دیگران از جای دیگری بیایند و از همه این موارد استفاده کنند؛ این رویا تعبیر نخواهد شد. اگر ایران نتواند تجارت کند و اگر ایران نتواند زندگی کند، هیچ‌کس نمی‌تواند تجارت کند و زندگی کند.

وی در پایان گفت: تنگه هرمز، تنگه عزت و شرف ماست و اجازه داده نخواهد شد از این گلوگاه بزرگ لجستیکی، دشمنان کشور استفاده کنند، اما ملت ایران محروم باشد. من از همه همسایگان و کشور‌های منطقه می‌خواهم به عنوان سرباز ایرانی به این موضوع توجه کنند. دیدید همکاری با آمریکا امنیت‌آفرین نیست. امنیت منطقه در درون منطقه و به دست خود کشور‌های منطقه است و این‌چنین خواهد شد. امنیت در منطقه جز با ازاله آمریکا و زدودن آمریکا و رژیم صهیونیستی از منطقه اتفاق نخواهد افتاد و این دور نیست؛ این اتفاق ان‌شاءالله خواهد افتاد.





منبع: ایسنا