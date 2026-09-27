عضو شورای عالی آموزش و پرورش، با تأکید بر جایگاه محوری معلم در فرآیند آموزش، اظهار داشت که هرگونه تحول و اصلاح در نظام تعلیم و تربیت، بایستی از محور تربیت معلم آغاز شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - غلامعلی حدادعادل، عضو شورای عالی آموزش و پرورش، در مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان، ضمن تبریک آغاز سال جدید تحصیلی به دانشجویان، اساتید و مسئولان نظام آموزش و پرورش، بر اهمیت استراتژیک این دانشگاه در شکل‌دهی به آینده کشور تأکید کرد.

اهمیت حیاتی دانشگاه فرهنگیان

حدادعادل با اشاره به تجربه طولانی خود در حوزه آموزش و پرورش، تصریح کرد: اگر فرصت کوتاهی برای صحبت درباره آموزش و پرورش داشته باشم، تمام آن زمان را صرف بیان اهمیت دانشگاه فرهنگیان خواهم کرد؛ چرا که در تمامی نظام‌های تعلیم و تربیت، معنای آموزش و پرورش به دست معلم داده می‌شود.

وی افزود: ساختمان، کتاب، آزمایشگاه و تجهیزات، ابزارهای آموزشی هستند، اما این شخصِ معلم است که به این مجموعه روح می‌بخشد و به آن‌ها معنا می‌دهد. از این رو، هر تحولی در آموزش و پرورش باید با تمرکز بر تربیت معلم آغاز شود.

تدریس سند تحول بنیادین در دانشگاه‌های فرهنگیان

عضو شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه مسیر اجرای سیاست‌های کلان آموزشی، پیشنهاد کرد: «بهترین راه برای اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش، تدریس این سند در دانشگاه‌های فرهنگیان است؛ به‌گونه‌ای که هر معلمی با باور قلبی و توانمندی کامل وارد نظام آموزشی شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تمرکز منابع، تصریح کرد: «مصلحت دیدن من این است که اگر کارهای دیگری مانع توسعه دانشگاه‌های فرهنگیان است، آن‌ها را کنار بگذاریم و تمام توان خود را صرف تقویت این نهاد کنیم.»

درخواست بازگشت به نام تاریخی «دانشگاه تربیت معلم»

حدادعادل در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار حفظ و احیای هویت تاریخی این نهاد شد و گفت: «پیشنهاد من این است که دانشگاه فرهنگیان همان نام اصلی و افتخارآمیز خود یعنی دانشگاه تربیت معلم را حفظ کند. فرهنگ گسترده‌تر از تعلیم و تربیت است، اما ما باید با افتخار به جایگاه معلم در این دانشگاه بایستیم.»

وی ابراز امیدواری کرد که در آینده‌ای نزدیک، برترین استعدادها و دانش‌آموزان با اشتیاق فراوان برای ورود به این دانشگاه و تبدیل شدن به معلمان آینده کشور، هجوم آورند.

الگوبرداری از فرهنگ معلمی در خانواده رهبری

عضو شورای عالی آموزش و پرورش در پایان سخنان خود با یادکرد از جایگاه علمی و تربیتی رهبری و شخصیت‌های برجسته، بر اهمیت الگوبرداری از فرهنگ معلمی تأکید کرد و با اشاره به تجربیات شخصی خود از برخورد رهبری با آموزش، بر ضرورت ترویج این فرهنگ در میان خانواده‌ها و جامعه تاکید کرد.