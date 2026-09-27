جانشین انتظامی مازندران از شناسایی و پلمب یک مزرعه بزرگ استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال در شهرستان سوادکوه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ صمد کلاگر جانشین انتظامی مازندران گفت: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر مصرف غیرقانونی برق جهت استخراج ارز دیجیتال در یکی از روستاهای شهرستان سوادکوه، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
او افزود: مأموران پس از بررسیهای میدانی و هماهنگی قضایی، با همراهی کارشناسان اداره برق و صمت به محل اعزام شدند و در بازرسی از دو ساختمان مجزا، در مجموع ۱۳۹ دستگاه ماینر فعال که با برق غیرمجاز تغذیه میشدند را کشف کردند.
سرهنگ کلاگر با اشاره به پلمب محل، قطع انشعاب غیرقانونی و معرفی متهم به مرجع قضایی، ارزش ریالی این تجهیزات را ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد کرد و از شهروندان خواست هرگونه استفاده غیرمجاز از شبکه برق را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
منبع:خبرگزاری پلیس