جانشین انتظامی مازندران از شناسایی و پلمب یک مزرعه بزرگ استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال در شهرستان سوادکوه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ صمد کلاگر جانشین انتظامی مازندران گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر مصرف غیرقانونی برق جهت استخراج ارز دیجیتال در یکی از روستا‌های شهرستان سوادکوه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: مأموران پس از بررسی‌های میدانی و هماهنگی قضایی، با همراهی کارشناسان اداره برق و صمت به محل اعزام شدند و در بازرسی از دو ساختمان مجزا، در مجموع ۱۳۹ دستگاه ماینر فعال که با برق غیرمجاز تغذیه می‌شدند را کشف کردند.

سرهنگ کلاگر با اشاره به پلمب محل، قطع انشعاب غیرقانونی و معرفی متهم به مرجع قضایی، ارزش ریالی این تجهیزات را ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد کرد و از شهروندان خواست هرگونه استفاده غیرمجاز از شبکه برق را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

منبع:خبرگزاری پلیس

برچسب ها: ارز دیجیتال ، بیت کوین قاچاق
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