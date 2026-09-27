در راستای پیشبرد حکمرانی داده مبنا در کشور، در سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی، ۸۸ میلیون کدملی به کدپستی متصل شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین عبداللهی، مدیر سامانه ملی املاک و اسکان با اشاره به روند مثبت خوداظهاری در این سامانه گفت: طی دو سال اخیر مراجعات به سامانه ملی املاک و اسکان به بیش از ۴۰ میلیون مورد رسیده است که رشد و استقبال قابل توجه توسط شهروندان را نشان می‌دهد.

رشد بیش از ۵ برابری خوداظهاری در سامانه از ابتدای دولت چهاردهم

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۸۸ میلیون کدملی به کدپستی در سامانه املاک و اسکان متصل شده و بالغ بر ۲۲ میلیون سرپرست خانوار (حدود ۸۰ درصد خانوار‌های کشور) نسبت به خوداظهاری خود و اعضای خانوار اقدام کرده‌اند که این رقم رشد بیش از ۵ برابری را از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون نشان می‌دهد.

عبداللهی، سامانه ملی املاک و اسکان را بستری مناسب برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری عنوان کرد و گفت: ثبت و تکمیل اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان مزیت‌هایی از جمله تسهیل ارائه خدمات و جلوگیری از کاغذبازی، مدیریت بحران در سیل و زلزله، بروز بودن داده‌ها جهت حکمرانی هوشمند و تخصیص بهینه منابع را در کشور به دنبال دارد.

وی ادامه داد: مطابق بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه دستگاه‌ها موظفند خدمات خود را به کدپستی خوداظهاری شده در سامانه املاک و اسکان منوط کنند و در این راستا تاکنون کلیه خدمات حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی (ثبت نام نهضت ملی مسکن، ثبت نام وام ودیعه، اختصاص زمین برای جوانی جمعیت و سامانه قرارداد خودنویس) به این سامانه متصل شده است.

عبداللهی خاطرنشان کرد: همچنین ۵۳ دستگاه دیگر از سرویس استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص استفاده می‌کنند که از این بین ۲۸ دستگاه از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها، دفاتر اسناد رسمی، آموزش و پرورش و سامانه ثنا قوه قضاییه خدمات خود را منوط به استعلام از سامانه کرده‌اند.

سرشماری با داده‌های سامانه املاک و اسکان

مدیر سامانه ملی املاک و اسکان با بیان اینکه این سامانه یکی از پایه‌های اصلی سرشماری ثبتی مبنا است، گفت: داده‌های مورد نیاز سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵، هفته گذشته در اختیار مرکز آمار ایران قرار گرفت تا به جای شیوه سرشماری سنتی به سمت سرشماری ثبتی مبنا در کشور حرکت کرده باشیم.

مدیر سامانه ملی املاک و اسکان در پایان با تاکید بر اینکه مطابق قانون لازم است هم مالکان و هم مستاجران در این سامانه اقامت و واحد‌های مسکونی خود را ثبت کنند، گفت: مردم برای خوداظهاری و دریافت خدمات، در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir مراجعه و نسبت به تعیین تکلیف سکونتگاه و مالکیت‌های خود اقدام کنند.

منبع: وزارت راه و شهرسازی