نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: با توجه به شرایط جنگی وزارت کشور پیشنهادی را مطرح کرده و در شعام در حال طرح است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرویز سروری در حاشیه چهارصد و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری در شورا، اظهار کرد: گزارشات حسابرسی و پرونده باغات هم در دستور است.

وی با بیان اینکه همواره انتخابات برای کشور موضوع مهمی بوده است، تصریح کرد: با توجه به شرایط جنگی وزارت کشور پیشنهادی را مطرح کرده و در شعام در حال طرح است. باید ببینیم شعام مصوبه قبلی خود را چگونه تعبیر می‌کند. باید منتظر نظر نهایی شعام باشیم.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: بنده هم شنیدم انتخابات تا پایان سال برگزار می‌شود، اما باید منتظر بمانیم که ببینیم شعام با پیشنهاد وزارت کشور موافقت خواهد کرد یا خیر.

وی در مورد ساعت کاری شهرداری تهران، یادآور شد: اگر شهرداری ساعت کاری دولت را رعایت می‌کرد باید این سوال مطرح می‌شد که شهرداری نهاد خدمت‌رسان است و چرا باید ساعت کاری آن مشابه دولت باشد. مداخله شهرداری با مردم مستقیم و بدون واسطه است. مجموعه‌ای که به صورت دائم با مردم در بخش‌های مختلف در ارتباط است شهرداری باید ساعت فعالیت خود را افزایش دهد. این با فعالیت روتین دولت متفاوت است.

سروری با بیان اینکه ممکن است در بخش اجرایی اشکالاتی وجود داشته باشد، تصریح کرد: شهرداری باید بعد از ساعتی که دولت اعلام کرده، وضعیت فوق‌العاده را نسبت به دستگاه‌های دولتی داشته باشد.

وی در خصوص بازگشایی مدارس و کنترل ترافیک، گفت: پیچیده‌ترین موضوع کشور و در راس آن تهران، آلودگی هوا و ترافیک است. هر اقدامی در دراز مدت جوابگو خواهد بود. یکی از اقدامات توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی است و اقدامات مرتبط با دولت نیز باید انجام شود.

سروری گفت: ورودی‌ها و خروجی‌های خودرو در کشور با هم تطابق ندارند. ما هنوز در شبکه ریلی با توجه به شرایط جنگی و عدم ورود واگن‌ها با مشکل مواجه هستیم. تمام این موارد در مدیریت وضعیت ترافیک اثرگذار خواهد بود.

وی با بیان اینکه تمام اتوبوس های خریداری شده بیمه هستند، گفت: ممکن است مطالباتی در این زمینه وجود داشته باشد که در حال بررسی است.

سروری در مورد سفر خود به روسیه، یادآور شد: هزار نفر از کشور‌های مختلف با هزینه روسیه به این کشور دعوت شدند. بنده هم در این سفر حضور داشتم که همزمان با انتخابات تمام الکترونیکی روسیه بود و افراد به صورت حضوری و غیرحضوری می‌توانستند در انتخابات در شرایط جنگی شرکت کنند. سال آینده انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود و می‌توانیم از تجربیات روسیه استفاده کنیم.