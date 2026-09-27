باشگاه خبرنگاران جوان - امروز یکشنبه ۵ مهر ماه (٢٧ سپتامبر) روز جهانی گردشگری است. گیلان سرسبز، با طراوت و همیشه زیبا با جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و گردشگری یکی از مقاصد نام آشنا و مراکز گردشگری پرطرفدار مسافران و گردشگران در فصول مختلف سال است. استانی که با طبیعت چندلایه، فرهنگ اصیل، غذا‌های منحصر‌به‌فرد و دسترسی آسان، تجربه‌ای متفاوت برای هر نوع گردشگر فراهم می‌کند.

گیلان ترکیبی کم‌نظیر از طبیعت، تاریخ و فرهنگ را در خود جای داده است. این استان یکی از نادرترین نقاط ایران است که دریا، جنگل، کوهستان، تالاب و روستا‌های زنده فرهنگی را همزمان در فاصله‌ای کوتاه ارائه می‌دهد. از جنگل‌های هیرکانی ثبت جهانی گرفته تا کاخ‌ها و موزه‌ها، از روستا‌های پلکانی تا کوهستان‌های همیشه مه‌آلود، و از تالاب انزلی تا ساحل‌های آرام خزر، هر گردشگری می‌تواند جاذبه مورد علاقه خود را پیدا کند. این تنوع اکولوژیک، گیلان را به مقصدی برای طبیعت‌گردان، تاریخ‌دوستان، غذاگردان‌ها و علاقه‌مندان به فرهنگ‌های محلی تبدیل کرده است.

گیلان به دلیل نزدیکی به تهران و قرار گرفتن در مسیر‌های اصلی شمال کشور، یکی از در دسترس‌ترین مقاصد گردشگری ایران است. امکانات دسترسی این استان شامل فرودگاه بین‌المللی رشت، شبکه جاده‌ای گسترده و مسیر‌های امن، راه‌آهن قزوین -رشت است. فاصله کم بین شهر‌ها و جذابیت‌های طبیعی و گردشگری گیلان این امکان را می‌دهند تا مسافران به سادگی وارد جای جای این استان شوند و بدون پیچیدگی میان شهر‌ها جابه‌جا شوند.

گیلان همچنین یکی از متنوع‌ترین مجموعه‌های اقامتی کشور را در اختیار دارد؛ هتل‌های استاندارد در شهر‌های اصلی، ویلا‌ها و سوئیت‌های ساحلی و جنگلی، اقامتگاه‌های بومگردی با معماری اصیل و میزبانی‌های روستایی با تجربه زندگی محلی. این دامنه گسترده باعث می‌شود هر گردشگر از خانواده‌ها تا طبیعت‌گردان حرفه‌ای بتواند اقامتگاه مناسب سبک سفر خود را انتخاب کند.

این استان گردشگرپذیر از منظر امکانات پشتیبان سفر نیز عملکردی قوی دارد. خدمات رفاهی کلیدی شامل؛ رستوران‌ها و کافه‌های متنوع با غذا‌های محلی و بین‌المللی، دسترسی به مراکز درمانی و خدمات پزشکی معتبر، فروشگاه‌ها، مراکز خرید، سرویس‌های بهداشتی و تابلو‌های راهنما. وجود این امکانات، امنیت، آرامش و سهولت سفر را برای گردشگران تضمین می‌کند.

گیلان مقصدی است که گردشگر می‌تواند در هر فصل و هر نوع سفر چیزی برای انجام دادن پیدا کند. برخی از تجربه‌های محبوب؛ کوهنوردی و پیاده‌روی در جنگل‌های انبوه، قایق‌سواری و تماشای پرندگان در تالاب‌ها، شرکت در جشنواره‌های فرهنگی و خوراک، بازارگردی و شناخت سبک زندگی محلی و عکاسی طبیعت در یکی از متنوع‌ترین محیط‌های طبیعی ایران. این میزان از تفریحات و تجربیات، گیلان را به مقصدی ایده‌آل برای سفر‌های خانوادگی، گروهی و ماجراجویانه تبدیل کرده است.

گردشگر امروز علاوه بر اقامت، به دنبال تجربه متفاوت، هویت، فرهنگ، معماری بومی و سبک زندگی مقصد است. گیلان یکی از معدود مقاصد ایران است که تمام معیار‌های یک مقصد گردشگری موفق را همزمان دارد: جاذبه‌های غنی، دسترسی آسان، اقامت متنوع، امکانات رفاهی کامل و فعالیت‌های هیجان‌انگیز. این استان فرصتی برای لمس طبیعت، فرهنگ، غذا و مردم در یک بستر امن و مهمان‌نواز فراهم می‌کند. گیلان، مقصدی است که نه تنها سفر را دلپذیر می‌کند، بلکه تجربه‌ای ماندگار و قابل تکرار می‌سازد.

سرزمینی که در آن جاذبه‌های گوناگونی در زمینه‌های مختلف طبیعی و تاریخی نهفته است. این استان دارای ۳ هزار و ۴۸۳ واحد تأسیسات گردشگری و ۵ هزار اثر تاریخی و فرهنگی است که یک هزار و ۲۲۰ اثر از این تعداد در فهرست ملی به ثبت رسیده است.

ثبت حدود ۵۰ میلیون نفر سفر در سال گذشته نشان دهنده وجود بازار گسترده گردشگری در گیلان و ضرورت توسعه متناسب زیرساخت‌های اقامتی و خدماتی است. ظرفیت گردشگری گیلان تنها به طبیعت و سواحل محدود نمی‌شود و پیشینه تاریخی و فرهنگی چند هزار ساله استان می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری فرهنگی باشد.

۵ تا ۱۱ مهر ماه امسال روز جهانی و هفته گردشگری است. «دستور کار دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری» شعار روز جهانی گردشگری ٢٠٢۶ است. امید است با بهره‌گیری از نوآوری‌های دیجیتال، روایت گیلان به گونه‌ای بازخوانی شود که هم پاسدار حرمت گذشتگان باشد و هم زمینه‌ساز توسعه پایدار نسل‌های آینده.

منبع: شرکت توسعه گردشگری استان گیلان