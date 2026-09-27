یک شرکت گردشگری اسرائیلی اعلام کرد امتناع جمهوری موریس از صدور مجوز فرود، به لغو یک پرواز از اسرائیل به این کشور منجر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - جمهوری موریس(جزیره ای کوچک در جنوب آفریقا) روز شنبه از صدور مجوز فرود برای یک پرواز برنامه‌ریزی‌شده از اسرائیل خودداری کرد و پس از ناکامی تلاش‌ها برای دریافت مجوز، این پرواز لغو شد.

وب‌سایت خبری وای‌نت (Ynet) اعلام کرد قرار بود یک فروند هواپیمای شرکت ایر سیشلز از اسرائیل به مقصد موریس پرواز کند، اما پس از آنکه مقام‌های موریس مجوز فرود هواپیما را صادر نکردند، پرواز لغو شد.

شرکت گردشگری اسرائیلی Spirit World Productions که برگزارکننده این سفر بود، اعلام کرد این پرواز چند ماه پیش مجوز‌های لازم را دریافت کرده بود.

این شرکت گفت به آن اطلاع داده شده است که مخالفت با صدور مجوز بر اساس «ملاحظات سیاسی و دیپلماتیک» صورت گرفته است.

مقام‌های موریس تاکنون درباره این تصمیم اظهارنظری نکرده‌اند.

در همین حال، منابع آگاه از این موضوع به شبکه ۱۲ اسرائیل گفتند که این تصمیم با غیبت هیئت نمایندگی موریس در جریان سخنرانی این هفته بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، در مجمع عمومی سازمان ملل مرتبط بوده است.

منبع: میدل ایست مانیتور