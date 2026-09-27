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روایت شکل‌گیری شخصیت شهید سید حسن نصرالله + فیلم

سید حسن نصرالله مسیری طولانی را از محله‌های محروم لبنان و حوزه‌های علمیه نجف و قم تا دبیرکلی حزب‌الله طی کرد؛ مسیری که انقلاب اسلامی رهبر شهید انقلاب در شکل‌گیری اندیشه و فعالیت سیاسی او نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدحسن نصرالله در نوجوانی با جنبش محرومین و جریان امام موسی صدر آشنا شد و سپس با حضور در حوزه نجف، زیر نظر سید محمدباقر صدر و سید عباس موسوی به تحصیل و فعالیت فکری پرداخت؛ آشنایی با امام خمینی نیز افق تازه‌ای از پیوند اندیشه اسلامی و تشکیل حکومت را پیش روی او قرار داد.

پس از تشکیل حزب‌الله و آشنایی نزدیک با آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب، شهید نصرالله به یکی از چهره‌های اصلی این جریان تبدیل شد و پس از شهادت سید عباس موسوی در سال ۱۳۷۰ به دبیرکلی حزب‌الله رسید؛ دوره‌ای که در آن ساختار سیاسی، اجتماعی و تشکیلاتی حزب‌الله توسعه یافت.

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