باشگاه خبرنگاران جوان - سیدحسن نصرالله در نوجوانی با جنبش محرومین و جریان امام موسی صدر آشنا شد و سپس با حضور در حوزه نجف، زیر نظر سید محمدباقر صدر و سید عباس موسوی به تحصیل و فعالیت فکری پرداخت؛ آشنایی با امام خمینی نیز افق تازهای از پیوند اندیشه اسلامی و تشکیل حکومت را پیش روی او قرار داد.
پس از تشکیل حزبالله و آشنایی نزدیک با آیتالله العظمی خامنهای، رهبر شهید انقلاب، شهید نصرالله به یکی از چهرههای اصلی این جریان تبدیل شد و پس از شهادت سید عباس موسوی در سال ۱۳۷۰ به دبیرکلی حزبالله رسید؛ دورهای که در آن ساختار سیاسی، اجتماعی و تشکیلاتی حزبالله توسعه یافت.