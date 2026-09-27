باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران، از دستگیری متهم به قتل مردی ۳۹ ساله در سعادت‌آباد خبر داد و گفت: این مرد در پی درگیری با متهم بر سر سگ‌گردانی با ضربات چاقو مجروح شده و پس از انتقال به بیمارستان جان باخته بود.

اعلام مرگ مرد ۳۹ ساله در بیمارستان

سرهنگ نثاری در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: ساعت ۰۰:۱۰ روز ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵، در پی اعلام بازپرس ویژه قتل شعبه دوم دادسرای امور جنایی تهران مبنی بر یک مورد مجروحیت منجر به فوت در بیمارستان عرفان نیایش، تیم بررسی صحنه قتل اداره دهم پلیس آگاهی به همراه تیم تشخیص هویت، بازپرس ویژه قتل و پزشکی قانونی در محل حاضر شدند.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد مقتول از ناحیه سمت راست گردن و قفسه سینه سمت چپ دچار جراحت شده است.

درگیری در پارک آبشار؛ حمله با چاقو پس از مشاجره

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران ادامه داد: تحقیقات میدانی نشان داد مقتول ساعت ۲۳ روز چهارم مردادماه ۱۴۰۵ در سعادت‌آباد، بلوار دریا، خیابان صراف‌های جنوبی و ضلع جنوب‌غربی پارک آبشار در حال سگ‌گردانی بوده که متهم پس از پارک خودروی خود در کنار پارک، از خودرو پیاده شده و با وی وارد مشاجره لفظی شده است.

سرهنگ نثاری گفت: متهم پس از بازگشت به خودرو، یک قبضه چاقو از داخل داشبورد برداشته و بار دیگر به سمت مقتول حمله‌ور شده و در جریان درگیری، وی را با ضربات چاقو مجروح کرده است. متهم پس از این اقدام با خودروی خود از محل متواری شده بود.

شناسایی مخفیگاه‌های احتمالی متهم

وی افزود: با دستور قضایی، جسد برای تعیین علت فوت به پزشکی قانونی منتقل شد و همزمان اقدامات تخصصی برای شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران تصریح کرد: کارآگاهان با انجام استعلام‌های اطلاعاتی موفق شدند دو محل احتمالی حضور متهم در سعادت‌آباد و سه‌راه آذری را شناسایی کنند و در ادامه با اقدامات اطلاعاتی و رصد مخفیگاه‌های احتمالی، متهم متواری را روز ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵ در محدوده سه‌راه آذری شناسایی و دستگیر کردند.

اعتراف متهم به قتل پس از تحقیقات پلیسی

سرهنگ نثاری ادامه داد: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی و انجام تحقیقات فنی، روز ۱۹ مردادماه ۱۴۰۵ صراحتاً به قتل اعتراف کرد و انگیزه خود از ارتکاب این جنایت را اختلافات قبلی با مقتول بر سر سگ‌گردانی در پارک عنوان کرد.

وی در پایان گفت: با اقرار صریح متهم، وی به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی تهران و با صدور قرار بازداشت موقت، به اتهام قتل عمدی برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت.