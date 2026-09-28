سخنگوی آبفای استان تهران گفت: در مردادماه سال ۱۴۰۳ مصرف ۴ میلیون و ۵۰ هزار مترمکعب در یک شبانه روز را ثبت کردیم و در مردادماه امسال مصرف به ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار مترمکعب در یک شبانه روز رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - بهنام بخشی، سخنگوی آبفای استان تهران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: مردم تهران امسال با اهتمامی که به خرج دادند، مصرف آب تهران را بیش از ۵۰۰ هزار مترمکعب نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش دادند.
او افزود: در مردادماه سال ۱۴۰۳ مصرف ۴ میلیون و ۵۰ هزار مترمکعب در یک شبانه روز را ثبت کردیم و در مردادماه امسال مصرف به ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار مترمکعب در یک شبانه روز رسید؛ بنابراین قریب به ۶۰۰ هزار مترمکعب کاهش مصرف در روزهای اوج مصرف مردادماه امسال نسبت به سال ۱۴۰۳ تجربه کردیم.
سخنگوی آبفای استان تهران ادامه داد: این موضوع نشان از فرهیختگی مردم، خوشمصرفی مردم و برداشت کمتر مردم از آب دارد. حدود یک میلیارد و ۲۰۰ بطری آب نیم لیتری، در روزهای اوج مصرف، آب کمتری تأمین و به شبکه تزریق شد، به جهت اینکه مردم کمتر مصرف کردند.
بخشی گفت: اکنون حدود ۵۰ درصد شهروندان تهرانی در طبقه خوشمصرفی هستند؛ یعنی ۵۰ درصد مردم الگوی مصرف را رعایت میکنند و رفاه، بهداشت و آسایش آنها نیز خدشه و خسرانی ندیده است.
او افزود: ۵۰ درصد باقیمانده نیز اگر مانند همین خوشمصرفها با مشارکت جمعی که به خرج میدهند، در مسیر تعادلبخشی به مصرف خود و کمک به حوزه آب تهران حرکت کنند، انشاءالله روزهای آینده را بسیار روشن و بدون تنش عبور خواهیم کرد.
سخنگوی آبفای استان تهران با اشاره به برنامههای فرهنگی در زمینه مدیریت مصرف آب گفت: روز گذشته در یکی از مدارس تهران «زنگ آب و ایثار» را به صدا درآوردیم. دانشآموزان آموختند که آب را چطور مصرف کنند و با مدیریت مصرف به موضوع کاهش سرانه مصرف کمک کنند.
بخشی ادامه داد: پیام این برنامه این بود که هر کسی در مسیر کاهش مصرف و جلوگیری از مصرف غیرمنصفانه و مصرف بیرویه قدم برمیدارد، امروز در مسیر ایثار است و ما قدرشناس مردم تهران هستیم.
او اظهار کرد: در پویش «تهرانیها متشکریم» بنا داریم از مردم و شهروندان فهیم تهران بابت همراهی که در مدیریت مصرف داشتند تشکر کنیم.
سخنگوی آبفای استان تهران افزود: همانند خوشمصرفهایی که توانستند مصارف خود را در حد مصرف منصفانه قرار دهند، از مابقی طبقات مردم نیز خواهش میکنیم که خودشان را به سمت الگوی مصرف ۱۳۰ لیتر در شبانهروز برای هر نفر حرکت دهند انشاءالله با این اقدامات، حفظ آینده، تضمین آینده و سپردن آینده به نسل آینده بدون هیچ مشکلی محقق شود.