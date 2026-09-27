باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی -حجت‌الاسلام والمسلمین دنکوب رئیس کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان، حجت‌الاسلام والمسلمین دشتی‌زاده امام جمعه موقت خان‌ببین، خانم حکم‌آبادی بخشدار فندرسک، جمعی از مسئولان شهرستان و بخش، شورا‌های اسلامی فندرسک، دهیاران، فرماندهان نظامی و انتظامی و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.

حضور پرشور مردم، به‌ویژه جوانان و بسیجیان روستای نی‌تپه در این مراسم، جلوه‌ای از زنده بودن فرهنگ ایثار و شهادت و پیوند نسل امروز با آرمان‌های شهدا بود؛ نسلی که با حضور در چنین برنامه‌هایی نشان می‌دهد یاد و نام شهدا همچنان در دل مردم این سرزمین زنده است.