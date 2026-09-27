یادواره شهدای روستای نی‌تپه و ۴ شهید گمنام با حضور گسترده و پرشور مردم، جوانان، خانواده‌های معظم شهدا، بسیجیان و جمعی از مسئولان شهرستانی و بخش فندرسک، در مسجد جامع این روستا برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی -حجت‌الاسلام والمسلمین دنکوب رئیس کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان، حجت‌الاسلام والمسلمین دشتی‌زاده امام جمعه موقت خان‌ببین، خانم حکم‌آبادی بخشدار فندرسک، جمعی از مسئولان شهرستان و بخش، شورا‌های اسلامی فندرسک، دهیاران، فرماندهان نظامی و انتظامی و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.

حضور پرشور مردم، به‌ویژه جوانان و بسیجیان روستای نی‌تپه در این مراسم، جلوه‌ای از زنده بودن فرهنگ ایثار و شهادت و پیوند نسل امروز با آرمان‌های شهدا بود؛ نسلی که با حضور در چنین برنامه‌هایی نشان می‌دهد یاد و نام شهدا همچنان در دل مردم این سرزمین زنده است.

 

برگزاری باشکوه یادواره شهدای روستای نی‌تپه فندرسک و ۴ شهید گمنام

برگزاری باشکوه یادواره شهدای روستای نی‌تپه فندرسک و ۴ شهید گمنام

برگزاری باشکوه یادواره شهدای روستای نی‌تپه فندرسک و ۴ شهید گمنام

برچسب ها: یادواره ، شهدا ، ایثارگران
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