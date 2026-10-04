باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - ارسلان قاسمی مشاور رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی مجموع تولید صید و آبزی پروری یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن است، درحالیکه بخش خصوصی معتقد است امسال مجموع تولید صید و آبزی پروری به حدود یک میلیون تن می رسد که متاسفانه نداشتن آمار و اطلاعات دقیق و قابل اتکا اولین چالش بحث تنظیم بازار است.

به گفته وی، در ۲ جنگ اخیر دشمنان تصور می کردند که تولید محصولات کشاورزی دچار چالش می شود، درحالیکه خوشبختانه هیچ کمبودی در بحث توزیع رخ نداد که این امر نشان می دهد مشکلی در تولید نداریم.

قاسمی ادامه داد: براساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی سالانه ۹۰۰ هزار تن گوشت قرمز تولید می شود که با احتساب مصرف داخل و جبران کسری ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تن نیاز به واردات داریم، اما از طرفی مرکز آمار سرانه مصرف گوشت قرمز را ۵ کیلو اعلام می کند که با احتساب ۹۰ میلیون جمعیت کشور، نیاز سالانه گوشت قرمز ۴۵۰ هزار تن است که در این صورت میزان تولید بیش از نیاز کشور است.

وی مشکلات نظام توزیع را از دیگر چالش های بحث تنظیم بازار دانست و افزود: قیمت هر کیلو مرغ از درب مرغداری تا توزیع در سطح بازار ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان اختلاف دارد، همچنین هر کیلو گوشت قرمز نباید با قیمت ۲ تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد چراکه با احتساب قیمت دام زنده، حداکثر هر کیلو گوشت با نرخ یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باید توزیع شود که متاسفانه بدلیل مشکلات سیستم توزیع با نرخ های بالاتری در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.

مشاور رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با تاکید بر اصلاح آمار و مدیریت هوشمند زنجیره تولید تا توزیع به منظور حذف دلالان گفت: در شرایط فعلی مشکلی در تامین و تولید گوشت قرمز، مرغ، لبنیات، تخم مرغ و محصولات شیلاتی وجود ندارد و تنها واگذاری امور به تشکل ها مشروط بر مسئولیت پذیری آنها و نظارت دولت راه حل تنظیم بازار محسوب می شود.