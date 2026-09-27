باشگاه خبرنگاران جوان ؛ زهرا خدابنده - دکتر رضا اسدی مدیرکل دفتر بهداشت، پیشگیری و مدیریت بیماری‌های آبزیان سازمان دامپزشکی کشور در همایش ملی ماهیان سردآبی با تأکید بر اینکه صنعت پرورش قزل‌آلا فراتر از یک کالای تجاری و بخشی از هویت اقتصادی کشور است، از تغییر رویکرد این سازمان از «کنترل پس از وقوع» به «پیشگیری پیش‌دستانه» برای ارتقای استاندارد‌های جهانی و توسعه بازار‌های صادراتی خبر داد.



وی در این همایش با قدردانی از برگزارکنندگان، استانداری و اتاق بازرگانی و با اشاره به تجربه موفق همایش ملی میگو در بوشهر، اظهار داشت: صنعت آبزی‌پروری و به‌ویژه ماهیان سردآبی کشور امروزه فراتر از یک کالای تجاری، بخشی از هویت اقتصادی مناطق آب‌ریز و عاملی حیاتی در زنجیره تأمین پروتئین و امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.

وی به تشریح برنامه‌های سه‌گانه سازمان دامپزشکی کشور در حوزه آبزی‌پروری پرداخت و گفت: ارزیابی‌های بهداشتی، پایش و مراقبت مستمر بر اساس استاندارد‌های جهانی و مهم‌تر از همه، استراتژی کاهش کانون‌های بیماری‌زایی از محور‌های اصلی این سازمان است. دامپزشکی کشور با گذر از رویه کنترل پس از وقوع، به سمت پیشگیری پیش‌دستانه حرکت کرده تا امنیت غذایی پایدار کشور تضمین شود.

وی با تأکید بر اینکه ماهیان سردآبی و قزل‌آلای ایران یک برند ملی صادراتی و اعتبار بین‌المللی کشور به شمار می‌روند، افزود: در بازار‌های بین‌المللی، محصولات آبزی تنها بر اساس طعم و قیمت گزینش نمی‌شوند؛ بلکه گواهی‌های بهداشتی و استاندارد‌های کیفی ملاک اصلی است. از این رو هرگونه اختلال در سلامت و کیفیت، به اعتبار برند ملی آسیب می‌زند.

وی خاطرنشان کرد: حضور پررنگ ۹۰ درصدی بخش خصوصی و به‌ویژه صادرکنندگان استان چهارمحال و بختیاری در این نمایشگاه و جلسات تخصصی با هیئت‌های روسی، نشان داد که با تولید باکیفیت می‌توان موانع غیرتعرفه‌ای را پشت سر گذاشت و پس از بازار روسیه، در‌های بازار‌های بزرگ چین و اتحادیه اروپا را نیز گشود.

وی صنعت آبزی‌پروری را یک صنعت چندلایه (Multi-layer) با نگاه اکوسیستمی دانست و تشریح کرد: این چرخه از تولید خوراک با فناوری بالا، تکثیر و تخم چشم‌زده با ژنتیک پیشرفته تا صنایع بسته‌بندی نوین و زنجیره سرد را شامل می‌شود. استان چهارمحال و بختیاری به عنوان قطب ماهیان سردآبی، موتور محرکه اقتصاد این حوزه است و نقش پررنگی در تولید ناخالص ملی و ارتقای امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

وی در پایان بر هم‌افزایی سازمان دامپزشکی (متولی بهداشت)، سازمان شیلات (متولی تولید) و بخش خصوصی (محور اصلی محرکه تولید) برای به حداقل رساندن مخاطرات، بیشینه‌سازی سودآوری و تثبیت استاندارد‌های بین‌المللی تأکید کرد.