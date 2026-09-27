باشگاه خبرنگاران جوان - روح‌الله محمدخانی سرپرست اداره‌کل آموزش و پرورش قزوین روز یکشنبه در پنجمین نشست شورای آموزش و پرورش استان قزوین با تاکید بر اینکه شناسایی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل یکی از اولویت‌های راهبردی این نهاد است، گفت: بر اساس آمار، از مجموع ۱۲۸ هزار و ۱۶۹ دانش‌آموز مشمول تحصیل در مقطع ابتدایی، هزار و ۶۵ نفر در زمره کودکان بازمانده از تحصیل قرار داشتند.

وی با تفکیک وضعیت این افراد اضافه کرد: از مجموع این تعداد، ۶۳۴ نفر به دلایلی همچون شرایط آموزش‌ناپذیری یا سکونت در خارج از کشور، امکان حضور در مدارس عادی را نداشتند و همچنین ۹۰۴ نفر کودک آموزش‌پذیر شناسایی شدند که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ۳۶۰ نفر از این تعداد موفق به بازگشت به کلاس‌های درس شدند.

محمدخانی با اشاره به چالش‌های موجود در شناسایی دقیق این کودکان، افزود: از مجموع بازماندگان، وضعیت ۳۹۶ نفر به‌طور کامل پیگیری شده و ۲۲۳ نفر نیز هنوز شناسایی نشده‌اند.

سرپرست اداره‌کل آموزش و پرورش استان تاکید کرد: برای شناسایی دقیق این ۲۲۳ نفر، نیازمند همکاری بیش از پیش سازمان ثبت‌احوال با مجموعه آموزش و پرورش هستیم تا با دسترسی به اطلاعات دقیق، بتوانیم این کودکان را نیز به محیط‌های آموزشی بازگردانیم.

وی یادآور شد: با وجود این چالش‌ها، استان قزوین با شاخص ۹۹.۵۱ درصد پوشش تحصیلی، رتبه سوم کشور را در نرخ جذب واقعی دانش‌آموزان دوره ابتدایی در اختیار دارد.

محمدخانی با تاکید بر ضرورت پیوند هدفمند میان نظام آموزشی و بازار کار استان، از اجرایی شدن طرح هر هنرستان، یک شریک صنعتی خبر داد و گفت: هدف اصلی ما هم‌راستاسازی آموزش‌های هنرستانی با نیاز‌های واقعی بازار کار و اولویت‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی استان است؛ بر همین اساس، تدوین سند راهبردی رشته‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با بوم اقتصادی استان در دستور کار قرار دارد.

سرپرست آموزش و پرورش قزوین در تشریح گام‌های اجرایی این طرح اضافه کرد: در قالب این تفاهم‌نامه‌ها، نشست‌های هم‌اندیشی با صاحبان صنایع و تولیدکنندگان بزرگ استان برگزار شده است تا بستر آموزش عملی و کارورزی دانش‌آموزان مستقیما در خطوط تولید فراهم شود، همچنین صنایعی که پیوند عمیق‌تری با هنرستان‌ها برقرار کنند، در دستور کار حمایتی و تشویقی قرار خواهند گرفت.

محمدخانی با اشاره به ظرفیت‌های خاص قزوین در بخش تولید شوینده‌ها بیان کرد: با توجه به اینکه ۶۵ درصد مواد شوینده کشور در قزوین تولید می‌شود، پیگیری‌های لازم برای تاسیس هنرستان وابسته به شرکت پاکشو در منطقه البرز و خرمدشت در حال انجام است.

وی افزود: همچنین با توجه به ظرفیت‌های کشاورزی استان، تقویت دو هنرستان کشاورزی فعلی و افزایش همکاری‌های تخصصی با فعالان این حوزه از دیگر برنامه‌های اولویت‌دار آموزش و پرورش استان قزوین در سال جاری است، تمامی مناطق آموزشی موظف شده‌اند این طرح‌ها را در شورا‌های محلی خود مصوب و به‌طور ماهانه گزارش عملکرد میدانی خود را ارائه کنند تا دانش‌آموزان با آمادگی کامل برای ورود به بازار کار تربیت شوند.

سرپرست آموزش و پرورش استان قزوین خاطرنشان کرد: پویش هر مدرسه آزادی یک زندانی نیز با همکاری ستاد دیه در حال انجام است و فرهنگ حل مشکلات اجتماعی در سطوح مختلف جریان یابد پویش آزادی یک زندانی در هر مدرسه را نیز در حال پیگیری هستیم.

خیران قزوین سهم ۵۳ درصدی در ساعت مدارس دارند

مجتبی پورعباسی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین نیز با تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی آموزشی در این استان، از در دست ساخت بودن ۱۰۸ پروژه آموزشی خبر داد و گفت: ۵۸ پروژه از این تعداد با مشارکت خیران مدرسه‌ساز در حال اجرا است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۱۰۸ پروژه آموزشی در مناطق مختلف استان در مراحل مختلف ساخت و تکمیل قرار دارند که سهم مشارکت خیران در این پروژه‌ها به ۵۸ مورد می‌رسد و این آمار نشان‌دهنده عزم جدی جامعه خیران استان برای رفع کمبود‌های زیرساختی آموزش و پرورش است.

این مسئول با اشاره به رویکرد این اداره‌کل در بهره‌گیری از انرژی‌های پاک در مدارس افزود: فاز نخست طرح نصب پنل‌های خورشیدی در ۵۲ واحد آموزشی استان با موفقیت اجرایی شده است که در مجموع ظرفیت تولید ۲۶۰ کیلووات انرژی برق را داراست.

پورعباسی در ادامه آمار توسعه این طرح را اعلام کرد و گفت: برای تجهیز ۴۹۱ مدرسه دیگر به پنل‌های خورشیدی موافقت‌های لازم اخذ شده است، در این فرآیند، مدارس به صورت مستقیم با پیمانکار قرارداد منعقد می‌کنند و با تامین هزینه ۱۰۰ میلیون تومانی هر پروژه، نسبت به اجرای آن اقدام می‌شود که گامی مهم در جهت پایداری انرژی و کاهش هزینه‌های جاری مدارس به شمار می‌رود.

مدیرکل نوسازی مدارس قزوین چالش‌های زیرساختی پروژه‌های آماده بهره‌برداری را مورد توجه قرار داد و گفت: برای نمونه، تجهیز هنرستان «دارالفنون» به پایان رسیده و پروژه آماده بهره‌برداری است، اما فرآیند تامین انشعابات برق و آب همچنان چالش اصلی است و تنها هزینه انشعاب برق این مرکز آموزشی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برآورد شده که انتظار داریم شرکت‌های خدمات‌رسان در این زمینه همکاری لازم را برای تسریع در روند انشعاب‌گیری داشته باشند.

وی همچنین به مشکلات تراکم دانش‌آموزی در برخی مناطق شهر قزوین اشاره کرد و گفت: با توجه به تراکم بالای دانش‌آموزان در منطقه پونک و وجود دو پروژه آموزشی نیمه‌تمام که توسط خیر گرامی آغاز شده بود، مقرر گردید اداره کل نوسازی مدارس با تشکیل جلسه‌ای مشترک با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، پیگیری‌های لازم را برای رفع موانع و تکمیل این پروژه‌ها به قید فوریت انجام دهد.

پورعباسی با تاکید بر لزوم تسهیلگری دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: انتظار داریم شهرداری قزوین نیز همکاری لازم را در زمینه صدور پروانه‌های ساختمانی داشته باشد تا پروژه‌های آموزشی طبق زمان‌بندی پیش‌بینی شده به بهره‌برداری برسند و شاهد کاهش سرانه تراکم دانش‌آموزی در مناطق پرتراکم شهر باشیم.

مهارت آموزی با توسعه هنرستان‌های جوار صنعت احیا شود

محمد نوذری استاندار قزوین با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه مبنی بر تخصیص ۶۰ درصدی مدارس به هنرستان‌ها گفت: امروز یکی از چالش‌های اساسی فارغ‌التحصیلان، فقدان مهارت‌های عملی است و ما در استان قزوین برای عبور از این معضل، رویکرد آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای را در جوار شهرک‌های صنعتی و مراکز تولیدی به طور جدی پیاده‌سازی کرده‌ایم.

وی با اشاره به جایگاه ویژه قزوین در صنایع شوینده و شیشه، تصریح کرد: با توجه به اینکه ۶۵ درصد مواد شوینده کشور در قزوین تولید می‌شود، ایجاد هنرستان‌های تخصصی وابسته به این صنایع، یک ضرورت برای تامین نیروی کار ماهر و بومی است و در همین راستا، پیگیری‌های لازم با شرکت شهرک‌های صنعتی برای تاسیس هنرستان‌های وابسته به واحد‌های بزرگ تولیدی نظیر پاکشو در شهرک‌های صنعتی البرز و خرمدشت در حال انجام است تا هنرجویان پس از اتمام دوره تحصیل، به‌طور مستقیم در همین صنایع استخدام شوند.

نوذری تربیت نیروی متخصص متناسب با نیاز بازار کار را حلقه مفقوده آموزش کشور دانست و افزود: برنامه ما این است که دانش‌آموزان در کنار فراگیری دروس تئوری، یک حرفه تخصصی را نیز بیاموزند و این رویکرد، علاوه بر کاهش نرخ بیکاری در آینده، بهره‌وری صنایع استان را نیز به واسطه حضور نیروی کار آموزش‌دیده افزایش خواهد داد.

وی با تاکید بر اینکه نهضت توسعه عدالت آموزشی یکی از شعار‌های محوری دولت چهاردهم است، گفت: نگاه رییس‌جمهور بر این است که توسعه همه‌جانبه کشور از مدرسه آغاز می‌شود؛ بنابراین سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، زیربنای اصلی توسعه پایدار است.

استاندار قزوین بیان کرد: تلاقی صنعت و آموزش، نویدبخش آینده‌ای روشن برای بازار کار استان است و ما مصمم هستیم با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، خیرین و بخش صنعت، مدل موفق قزوین در توسعه هنرستان‌ها را به الگویی کشوری تبدیل کنیم تا در نهایت، دانش‌آموزان ما به جای دغدغه آینده، مهارت‌آموختگانی باشند که چرخ‌های صنعت استان را با دانش و تخصص خود به حرکت درمی‌آورند.

۱۳ هزار و ۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند قزوین توزیع شد

شهرام احمدپور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین گفت: هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید، ۱۳ هزار و ۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر و نوشت‌افزار با اعتباری معادل ۱۸۰ میلیارد ریال میان دانش‌آموزان کم‌بضاعت و نیازمند سراسر استان توزیع شد.

معاون استاندار قزوین ارزش ریالی هر بسته حمایتی را معادل ۱۵ میلیون ریال برشمرد و گفت: با احتساب ارزش‌گذاری کارشناسی اقلام توزیع‌شده، بار مالی این اقدام مشترک بالغ بر ۱۸۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود که با همت دستگاه‌های متولی و جلب مشارکت‌های مردمی تامین و هزینه شده است تا ملزومات تحصیلی کامل، باکیفیت و متناسب با نیاز پایه‌های مختلف تحصیلی در اختیار محصلان قرار گیرد.

احمدپور در تشریح سهم هر یک از دستگاه‌ها و مجموعه‌های اجرایی در تامین این اقلام بیان کرد: اداره‌کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان با تامین و اهدای ۹ هزار بسته بیشترین سهم را در این پویش هم‌دلی ایفا کرد؛ همچنین اداره‌کل بهزیستی قزوین نیز با ۲ هزار و ۷۰۰ بسته، اداره‌کل آموزش و پرورش استان با هزار و ۲۰۰ بسته و موسسات خیریه و سمن‌های مردم‌نهاد نیز با اهدای ۶۰۰ بسته آموزشی، زنجیره پوشش حمایتی از دانش‌آموزان نیازمند را تکمیل کردند.

منبع: استانداری قزوین