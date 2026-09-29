در اوج سختی های زندگی، پاکبان دست پاک منطقه دو شهرداری شهرکرد با بازگرداندن یک دستبند طلا ثابت کرد که پاکی روح حتی در سخت ترین شرایط زندگی تسلیم نمی شود و شرافت معامله نمی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - شرافت، مفهومی است که در هیچ کتابی به درستی تعریف نمی‌شود؛ مگر آنکه در رفتار انسان‌ها تجلی یابد.

در روزگاری که گاهی مادیات، مِعیارِ ارزش‌ها را تغییر می‌دهد، بازگشت به اصول اخلاقی و صداقت، نه یک انتخاب، که یک «هنر» است.

داستان امروز از کوچه‌پس‌کوچه‌های شهرکرد و از میان دستان خاکیِ مردی روایت می‌شود که وظیفه‌اش پاکیزگی شهر است، اما با این کار، روحِ جامعه را پاکیزه نشان داد.

سید محمد موسوی، مردی که سال‌ها با خاک شهر پیوند خورده، با بازگرداندن یک دستبند طلا به صاحبش، درس بزرگی از اخلاق را در قلب شهرکرد نوشت.

این پاکبان با سابقه ۱۷ سال خدمت بی‌وقفه در شهرداری شهرکرد که متولد سال ۱۳۴۸ است، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: من تنها به دنبال انجام وظیفه‌ام هستم. وقتی دستبند را پیدا کردم، نمی‌دانستم صاحبش کیست. بلافاصله برای حفظ امانت، به کلانتری مراجعه کردم. مأمورین نیز با پیگیری‌های خود توانستند با صاحب دستبند تماس بگیرند و من در نهایت دستبند را در کلانتری به خانم صادقی، مالک اصلی، تحویل دادم.

وی اظهار داشت: در لحظه‌ای که دستبند را پیدا کردم، نمی‌دانستم متعلق به کیست، اما وظیفه خود دانستم که از طریق مراجع قانونی اقدام کنم.

آقای موسوی با اشاره به سوابق خود افزود: این اولین بار نیست؛ تاکنون نیز چندین بار با اشیای گران‌قیمتی مواجه شده‌ام که با همان رویکرد امانتداری، آن‌ها را به صاحبانشان بازگردانده‌ام؛ چرا که مال مردم امانتی است که نباید از صاحب اصلی‌اش جدا شود و باید به صاحبانشان بازگرداند. شرافت، تنها چیزی است که از ما باقی می‌ماند.

وی با اشاره به مشکلات زندگی دشوار خود گفت: من در زندگی با مشکلات بسیاری روبرو هستم؛ یک دختر معلول دارم که تمام دغدغه‌های من است و از سوی دیگر، تحت فشارِ اجاره‌خانه و مخارج زندگی هستم. اما تمام این سختی‌ها، هرگز نمی‌تواند دلیلی باشد برای اینکه من شرافتم را بفروشم. مالِ مردم امانت است و من هرگز اجازه نمی‌دهم نیازهای مادی، انسانیت مرا معامله کند.

از ناامیدی تا معجزه؛بازگشت یادگار پدر به صاحبش

در سوی دیگر این ماجرا، خانم صادقی صاحب دستبند، با چشمانی که از شدت تأثر نمناک شده بود، از بازگشت این یادگار سخن گفت. او که تصور می‌کرد دستبندش برای همیشه از دست رفته، از این اتفاق شگفت‌زده است.

وی در گفتگوی اختصاصی با نگار شیخ پور خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: این دستبند گران قیمت به ارزش ۴۰۰ میلیون تومان یادگاری ارزشمند از پدرم بود و گم شدنش برایم بسیار سخت بود. در این شرایط اقتصادی، هرگز فکر نمی‌کردم بتوانم آن را دوباره ببینم.واقعیت این است که در این روزگار، یافتن انسانی با این سطح از شرافت بسیار کمیاب است.

خانم صادقی با ستایش از اخلاق آقای موسوی افزود: شرافت و درستکاری این پاکبان، فراتر از ارزش مادی طلاست. او برای من و بسیاری دیگر در جامعه، الگوی واقعی انسانیت و شرافت است.

وی با بیان اینکه در این روزگار، پیدا کردن آدم‌های درستکار سخت‌تر از پیدا کردن گمشده‌هاست، اضافه کرد: آقای موسوی با این کار، الگوی شرافت برای من و تمام جامعه است.او ثابت کرد که اصالت و انسانیت، به جایگاه اجتماعی یا شغل بستگی ندارد. او با این کار نشان داد که حتی در میانه سخت‌ترین شرایط، می‌توان با عزت‌نفس و صداقت زندگی کرد. او برای ما در جامعه، یک الگو و یک درس بزرگ اخلاقی است.

وی ادامه داد: وقتی می‌شنوم که آقای موسوی با وجود تمام این سختی‌ها و مسئولیت‌های سنگین خانوادگی، باز هم ایستاده و بر سرِ اصول خود پافشاری می‌کند، تحسینم نسبت به او چندین برابر می‌شود. حقیقت این است که در دنیای امروز، ایستادگی بر سرِ صداقت در اوجِ نیاز، از خودِ آن مالِ گران‌بها هم ارزشمندتر است. او با این کار، نه تنها دستبند مرا به من برگرداند، بلکه به من یادآوری کرد که هنوز هم می‌توان در این روزگار، به انسانیت و شرافت ایمان داشت.

تقدیر شهردار از مسئولیت‌پذیری یکی از پاکبانان شهر؛ الگویی برای فرهنگسازی اجتماعی

محمدحسین واحدیان شهردار شهرکرد در گفتگوی اختصاصی با نگار شیخ پور خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اهمیت این موضوع در شرایط اقتصادی کنونی، اظهار داشت: امانتداری و وجدان کاری این عزیز، فراتر از وظایف شغلی اوست و نشان‌دهنده شخصیت والای نیروی کار ماست. این اقدام، نه تنها باعث خوشحالی شهروندان شده، بلکه وظیفه ما را در قبال حمایت بیشتر از این عزیزان دوچندان می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه بهبود رفاه و کاهش دغدغه‌های معیشتی پاکبانان همواره در دستور کار شهرداری بوده است، افزود: ما همواره تلاش کرده‌ایم از طریق انعقاد قراردادهای مناسب، رفاه و حقوق این عزیزان را تأمین کنیم.

واحدیان تاکید کرد: با توجه به این الگوی رفتاری پسندیده، ما نیز بر آن هستیم تا با حضور در کنار این نیروهای ارزشمند، دغدغه‌های آن‌ها را از نزدیک شنیده و برطرف سازیم.

شهردار شهرکرد در پایان، بر ضرورت فرهنگ‌سازی در حوزه‌های مختلف شهری تأکید کرد و خواستار استمرار چنین رفتارهای اخلاقی در سطح شهر شد.

داستان سید محمد موسوی، یادآور این نکته است که پاکیزگی شهر تنها با جارو و تی میسر نمی‌شود، بلکه با وجود انسان‌هایی چون اوست که اخلاق و شرافت، شهر را از آلودگی‌های معنوی پاک می‌کند. او امروز نه فقط یک کارگر شهرداری، بلکه یک قهرمانِ کوچک در قلب شهرکرد است.

این گزارش، یادآوری است برای همه ما؛ که در میان شلوغی‌های روزمره و چالش‌های زندگی، هنوز هم می‌توان به نورِ شرافت و وجدان انسانی در گوشه و کنار شهر چشم دوخت.

گزارش از نگار شیخ پور