باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه اعلام کرد نیرو‌های این کشور طی ۲۴ ساعت گذشته ۵۰۵ پهپاد، چهار بمب هوایی هدایت‌شونده و یک موشک سامانه موشکی چندگانه هیمارس را رهگیری و سرنگون کرده‌اند.

این وزارتخانه در پیامی در تلگرام اعلام کرد: «سامانه‌های پدافند هوایی چهار بمب هدایت‌شونده، یک موشک سامانه موشکی چندگانه هیمارس ساخت آمریکا و ۵۰۵ پهپاد را سرنگون کردند.»

بر اساس این گزارش، پهپاد‌ها بر فراز مناطق آستراخان، بلگورود، بریانسک، ولادیمیر، کالوگا، کورسک، اوریول، روستوف، ریازان، اسمولنسک، تولا، سرزمین کراسنودار، منطقه مسکو، جمهوری آدیغیه و همچنین کریمه و آب‌های دریای آزوف و دریای سیاه سرنگون شده‌اند.

منبع: ریانووستی