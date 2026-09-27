باشگاه خبرنگاران جوان- عظیم سرافراز مدیر آموزش و پرورش دزفول امروز در حاشیه بهره برداری از این طرح ها که در هنرستان دخترانه شهید حسین‌پورمحمد قالوندی واقع در شهر منتظران دزفول برگزار شد، اظهار کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید،۳۰ کلاس درس در قالب ۶ فضای آموزشی در شهرستان دزفول افتتاح و بهره‌برداری رسید.

وی افزود: این طرح‌ها با مشارکت جامعه خیرین مدرسه‌ساز، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و مدیریت آموزش و پرورش دزفول و با هدف توسعه فضاهای آموزشی و تأمین نیاز دانش‌آموزان شهرستان اجرا شده‌اند.

مدیر آموزش و پرورش دزفول عنوان کرد: این پروژه‌ها شامل هنرستان ۶ کلاسه شهید حسین‌پورمحمد قالوندی در شهر منتظران، مدرسه ۶ کلاسه شهید حسنی مرداس در شهر دزفول، یک مدرسه سه‌کلاسه در روستای بنه‌عیسی واقع در بخش چغامیش، مدرسه ۶ کلاسه حاج عبدالرّضا اخلاصی، مدرسه ۶ کلاسه قرآنی حضرت زهرا و یک مدرسه سه‌ کلاسه در روستای گاومیر است.

سرافراز یادآور شد: این پروژه‌ها در شرایطی به بهره‌برداری می‌رسند که توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی، به‌ویژه در مناطق روستایی و شهرهای پیرامونی دزفول، از نیازهای مهم حوزه آموزش و پرورش شهرستان به شمار می‌رود.