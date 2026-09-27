باشگاه خبرنگاران جوان ؛ زهرا خدابنده - مهدی شکوری معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیلات ایران در همایش ملی ماهیان سردآبی در استان چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران با تولید ۳۰ درصد از قزل‌آلای جهان، در رتبه اول دنیا قرار دارد و استان چهارمحال و بختیاری با تولید سالانه حدود ۴۰ هزار تن، قطب و پایتخت اصلی تولید و صادرات این محصول است.

وی در حاشیه این همایش با اشاره به جایگاه ویژه ایران در آبزی‌پروری جهان اضافه کرد: از مجموع ۸۸۰ هزار تن قزل‌آلای رنگین‌کمان تولیدشده در جهان، ۳۰ درصد (بیش از ۲۷۰ هزار تن) متعلق به ایران است و کشورمان در جایگاه نخست دنیا قرار دارد؛ کشور‌هایی نظیر ترکیه با ۱۶ درصد و روسیه با ۹ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی افزود: از مجموع تولیدات کشور، سالانه حدود **۴۰ هزار تن در استان چهارمحال و بختیاری** تولید می‌شود که حاکی از ظرفیت بی‌نظیر این استان در زنجیره تأمین و صادرات پروتئین سفید است.

وی با اشاره به صادرات‌محور بودن قزل‌آلای این استان گفت: در نمایشگاه بین‌المللی شیلات سن‌پترزبورگ روسیه که طی روز‌های اخیر برگزار شد، تولیدکنندگان و صادرکنندگان چهارمحال و بختیاری با اقتدار حضور یافته و کیفیت محصول این استان با استقبال گسترده‌ای مواجه شد.

شکوری با تأکید بر تغییر استراتژی تولید تصریح کرد: پیش از این تمرکز بر توسعه افقی و استفاده صرف از منابع آب و خاک بود، اما اکنون تکیه اصلی بر دانش، فناوری و بهره‌وری است تا با همان منابع و حتی کمتر، تولید بالاتری حاصل شود. در همین راستا، طرح هوشمندسازی مزارع شیلاتی برای نخستین‌بار در مزارع استان آغاز شده و تکمیل زنجیره‌های ارزش در حال پیگیری است.

وی تأکید کرد: تفکیک بازار‌های مصرف داخلی و صادراتی برای جلوگیری از هرگونه لطمه به بازار داخل، برندسازی ویژه قزل‌آلای استان و به‌ویژه پرهیز از خام‌فروشی با توسعه صنایع فرآوری در دستور کار جدی قرار دارد.

وی با مقایسه آماری رشد این صنعت گفت: در سال ۱۳۷۵ کل تولیدات ۳۲ هزار تن بود که تنها ۵ هزار تن آن به آبزی‌پروری اختصاص داشت، اما امروز مجموع تولیدات شیلاتی به بیش از ۱ میلیون و ۵۶۶ هزار تن رسیده و تولید آبزی‌پروری با رشدی نزدیک به ۱۴۸ برابری، از مرز ۷۰۰ هزار تن عبور کرده است.

وی در پایان با اشاره به پیگیری دغدغه‌های تولیدکنندگان در زمینه تسهیلات و تفویض اختیارات تمدید مجوز‌ها به استان خاطرنشان کرد: امسال بیش از ۲۳۱ هزار میلیارد تومان پروژه در حوزه شیلات افتتاح شده و تا پایان سال نیز سرمایه‌گذاری‌های بخش شیلات با مشارکت فعال بخش خصوصی توسعه چشمگیری خواهد یافت.