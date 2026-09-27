باشگاه خبرنگاران جوان - معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به ظرفیتهای شبکه برق کشور برای جذب انرژیهای تجدید پذیر تأکید کرد: دستیابی به هدفگذاری ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، بدون توسعه همزمان ذخیرهسازها، تقویت شبکه انتقال و مشارکت فعال سامانههای مقیاسکوچک محقق نخواهد شد.
مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزیر نیرو با بیان اینکه شبکه سراسری برق ایران همچنان ظرفیت پذیرش نیروگاههای تجدیدپذیر جدید را دارد، اظهار داشت: تحقق هدفگذاری بزرگ ۳۰ هزار مگاواتی انرژیهای تجدیدپذیر مستلزم الزامات فنی و زیرساختی متعددی است؛ بهگونهای که بدون تقویت خطوط و پستهای انتقال، توسعه فناوریهای ذخیرهسازی انرژی و ارتقای انعطافپذیری در بهرهبرداری شبکه، دستیابی کامل به این هدف امکانپذیر نخواهد بود.
وی با تأکید بر تغییر نقش بنیادین انرژیهای نو در ساختار شبکه افزود: «انرژیهای تجدیدپذیر دیگر بازیگران حاشیهای صنعت برق نیستند، بلکه به بازیگرانی اصلی و تأثیرگذار تبدیل شدهاند؛ از این رو دولت و بهرهبردار شبکه موظفاند قواعد و دستورالعملهای تازهای را متناسب با حضور این مهمانان جدید تدوین و اجرایی کنند.»
معاون وزیر نیرو همچنین با اشاره به اهمیت تمرکززدایی در تولید برق تصریح کرد: برای دستیابی روان، بدون تنش و پایدار به سقف ۳۰ هزار مگاوات، ناگزیر به اختصاص سهمی ویژه به نیروگاههای انشعابی، پشتبامی و سامانههای کوچکمقیاس هستیم. بر همین اساس، پیشبینی شدت ظرفیتی در حدود ۲ بسته ۵ هزار مگاواتی جمعا ۱۰ هزار مگاواتی به این بخش اختصاص یابد.
رجبی مشهدی در پایان خاطرنشان کرد: در همین راستا، سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) نیز طرحی جامع با ظرفیت حدود ۵ هزار مگاوات تدوین و ارائه کرده است که هماکنون گام نخست آن با ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات در مرحله عملیاتی شدن قرار دارد.
منبع: وزارت نیرو