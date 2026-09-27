معاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت: دستیابی به هدف ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر در کشور نیازمند تقویت شبکه انتقال و توسعه ذخیره‌سازهاست.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به ظرفیت‌های شبکه برق کشور برای جذب انرژی‌های تجدید پذیر تأکید کرد: دستیابی به هدف‌گذاری ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، بدون توسعه هم‌زمان ذخیره‌سازها، تقویت شبکه انتقال و مشارکت فعال سامانه‌های مقیاس‌کوچک محقق نخواهد شد.

مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزیر نیرو با بیان اینکه شبکه سراسری برق ایران همچنان ظرفیت پذیرش نیروگاه‌های تجدیدپذیر جدید را دارد، اظهار داشت: تحقق هدف‌گذاری بزرگ ۳۰ هزار مگاواتی انرژی‌های تجدیدپذیر مستلزم الزامات فنی و زیرساختی متعددی است؛ به‌گونه‌ای که بدون تقویت خطوط و پست‌های انتقال، توسعه فناوری‌های ذخیره‌سازی انرژی و ارتقای انعطاف‌پذیری در بهره‌برداری شبکه، دستیابی کامل به این هدف امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی با تأکید بر تغییر نقش بنیادین انرژی‌های نو در ساختار شبکه افزود: «انرژی‌های تجدیدپذیر دیگر بازیگران حاشیه‌ای صنعت برق نیستند، بلکه به بازیگرانی اصلی و تأثیرگذار تبدیل شده‌اند؛ از این رو دولت و بهره‌بردار شبکه موظف‌اند قواعد و دستورالعمل‌های تازه‌ای را متناسب با حضور این مهمانان جدید تدوین و اجرایی کنند.»

معاون وزیر نیرو همچنین با اشاره به اهمیت تمرکززدایی در تولید برق تصریح کرد: برای دستیابی روان، بدون تنش و پایدار به سقف ۳۰ هزار مگاوات، ناگزیر به اختصاص سهمی ویژه به نیروگاه‌های انشعابی، پشت‌بامی و سامانه‌های کوچک‌مقیاس هستیم. بر همین اساس، پیش‌بینی شدت ظرفیتی در حدود ۲ بسته ۵ هزار مگاواتی جمعا ۱۰ هزار مگاواتی به این بخش اختصاص یابد.

رجبی مشهدی در پایان خاطرنشان کرد: در همین راستا، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) نیز طرحی جامع با ظرفیت حدود ۵ هزار مگاوات تدوین و ارائه کرده است که هم‌اکنون گام نخست آن با ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات در مرحله عملیاتی شدن قرار دارد.

منبع: وزارت نیرو

برچسب ها: انرژی تجدیدپذیر ، ذخیره انرژی
خبرهای مرتبط
ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی تا پیک سال ۱۴۰۶ به ۱۲ هزار مگاوات می‌رسد
توسعه ۱۲ هزار مگاواتی نیروگاه‌های خورشیدی/ تکلیف صنایع پر مصرف در بند ب ماده ۴۳ گامی در جهت پایداری شبکه
توافق آنکارا و عربستان برای تقویت انرژی‌های تجدیدپذیر ترکیه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
عراق در حال انجام هماهنگی‌ها برای تسهیل ارائه خدمات به ایرلاین‌های ایرانی است
سامانه واردات خودروی ایرانیان مقیم خارج از کشور غیر فعال شد
تکذیب برخی اظهارنظر‌های منتسب به وزیر اقتصاد درباره وضعیت اقتصادی کشور
کاهش کیفیت هوا در نواحی شمال غرب کشور از فردا تا جمعه
پرداخت وام ۳۰۰ میلیون تومانی در «بام» بانک ملی
سامانه خوداظهاری نیرو‌های شرکتی راه‌اندازی شد
وارسی گسترده سامانه‌های ناوبری برای صیانت از ایمنی آسمان
اجرای فاز دوم مسکن استیجاری/ واگذاری واحدهای سازمانی دستگاه‌ها آغاز شد + فیلم
چک تضمین‌شده جایگزین چک رمزدار شد
نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم/ قیمت دام زنده کاهشی شد
آخرین اخبار
اجرای فاز دوم مسکن استیجاری/ واگذاری واحدهای سازمانی دستگاه‌ها آغاز شد + فیلم
چک تضمین‌شده جایگزین چک رمزدار شد
نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم/ قیمت دام زنده کاهشی شد
تکذیب برخی اظهارنظر‌های منتسب به وزیر اقتصاد درباره وضعیت اقتصادی کشور
سامانه واردات خودروی ایرانیان مقیم خارج از کشور غیر فعال شد
پرداخت وام ۳۰۰ میلیون تومانی در «بام» بانک ملی
عراق در حال انجام هماهنگی‌ها برای تسهیل ارائه خدمات به ایرلاین‌های ایرانی است
کاهش کیفیت هوا در نواحی شمال غرب کشور از فردا تا جمعه
وارسی گسترده سامانه‌های ناوبری برای صیانت از ایمنی آسمان
سامانه خوداظهاری نیرو‌های شرکتی راه‌اندازی شد
۸۵۰ هزار قلاده سگ گله و صاحب‌دار تحت پوشش برنامه واکسیناسیون قرار دارد
وقوع آتش سوزی عرصه‌ها محدود به فصل خاصی نیست
رشد ۹۰ درصدی تخلیه کالای اساسی در بنادر شمالی/ تخلیه کشتی‌های غلات از ۱۰ روز به ۳ روز کاهش یافت
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۶ مهر
کاهش ۵.۸ درصدی مصرف گاز خانگی با مشارکت مردمی
تقویت پایانه‌های مرزی و مسیرهای ریلی برای عبور از محدودیت‌های دریایی دنبال شد
خودکفایی در تولید واکسن هاری با حمایت مالی امکان پذیر است
پیگیری جدی برای رفع محدودیت‌های پروازی از طریق مراجع بین‌المللی/ شکایت ایران به ایکائو
صرفه‌جویی یک‌میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز طی ۴سال گذشته
حال وام مسکن خوب نیست/ بسته تشویقی تسهیلات وام بافت فرسوده در راه است +فیلم
۴۰ درصد بیماری هاری در کودکان است
ادامه جنگ برای آمریکا خسارت اقتصادی بیشتری دارد
بازگشت ۶۰ درصد ظرفیت‌های از دست‌رفته پتروشیمی به مدار تولید/ ۹۰ درصد ارز پتروشیمی‌ها بازگشته است+ فیلم
رشد بیش از ۱۸۹ هزار واحدی شاخص کل بورس
بیش از ۱۰ میلیون قلاده سگ و گربه در اختیار مردم است
خریداران شمش طلا تا ساعت ۲۴ امشب فرصت دارند/ وجه الضمان هر شمش ۵ میلیارد تومان
روایت نیروگاه شهدای پاکدشت از روز‌های جنگ؛ پایداری در خط مقدم تولید برق
آغاز طرح ویژه بازآفرینی محله سیروس تهران
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۶ مهر ۱۴۰۵
سالانه ۸.۵ میلیون دلار برای تامین واکسن و سرم هاری هزینه می‌شود