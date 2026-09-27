باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات امروز ۵ مهر شاخص کل بورس با رشد ۱۲۱ هزار و ۴۲ واحد در سطح ۷ میلیون و ۲۷۴ واحدی ایستاد؛ شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۳۱ هزار و ۳۸۸ واحد در ارتفاع ۱ میلیون و ۹۶۱ هزار واحدی قرار گرفت.
امروز سه نماد فملی، شپنا و فارس بیشترین تاثیر و سه نماد تابان، فملی و ذوب پرتراکنشترین نمادهای بازار بورس بودند.
شاخص کل فرابورس هم با افزایش هزار و ۹۷ واحد در سطح ۵۸ هزار و ۷۵۶ واحدی ایستاد؛ امروز سه نماد مارون، فزر و کگهر بیشترین تاثیر و سه نماد خگلپا، سمهریز و منجیل پرتراکنشترین نمادهای بازار فرابورس ایران بودند.
امروز گروه شیمیایی با ارزش معاملاتی ۳ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی بود و بعد از آن گروه فلزات اساسی و بانکها در جایگاه بعدی قرار گرفتند.
امروز سه نماد کیان، اهرم و تابان بیشترین ارزش معاملات و سه نماد ذوب، خودرو و وبملت بیشترین حجم معاملات در بازار بورس را به خود اختصاص دادند.