دبیر شورای عالی انقلاب گفت: معلمان باید علاوه بر انتقال دانش، معنا و مهارت، سوادهای مورد نیاز زندگی امروز و حکمت را نیز به دانش‌آموزان منتقل کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - عبدالحسین خسروپناه روز گفت: امیدوارم نام و مأموریت این دانشگاه‌ها بیش از پیش با تربیت معلم پیوند بخورد؛ زیرا کار معلم تنها انتقال دانش نیست و انتقال معنا، مهارت و سواد را نیز در بر می‌گیرد.

خسروپناه با بیان اینکه برخورداری از دانش دانشگاهی به‌تنهایی برای ایفای نقش معلمی کافی نیست، اظهار کرد: مهارت تفکر، تصمیم‌گیری، حل مسئله، مدیریت استرس و مدیریت هیجان، از جمله توانمندی‌هایی است که معلمان باید خود بیاموزند و به دانش‌آموزان منتقل کنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، سواد سلامت، سواد فضای مجازی و اینترنت، سواد هوش مصنوعی، سواد رسانه‌ای، سواد شهروندی، سواد عاطفی، سواد تربیتی، سواد ارتباطی و سواد اطلاعاتی را از نیازهای آموزشی امروز برشمرد و گفت: سواد سلامت صرفاً دانستن مطالبی درباره سلامت نیست، بلکه توانایی به‌کارگیری این آگاهی‌ها در زندگی است.

وی با اشاره به گسترش هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین در آموزش و حکمرانی ادامه داد: اگر در حوزه تعلیم‌وتربیت، ارزش‌ها و چارچوب‌های خود را بر الگوریتم‌های هوش مصنوعی حاکم نکنیم، دیگران این کار را انجام خواهند داد. ازاین‌رو باید برای حکمرانی بر فناوری‌های آموزشی و هوش مصنوعی برنامه داشته باشیم.

خسروپناه در ادامه، انتقال حکمت را از دیگر رسالت‌های معلم دانست و گفت: حکمت را می‌توان در سه مفهوم عقلانیت، فضیلت و خدمت توضیح داد؛ عقلانیت به معنای استدلال و تفکر، فضیلت به معنای اخلاق، عدالت و صداقت و خدمت به معنای خدمت به مردم و جامعه است. معلمان باید این مفاهیم را در رفتار خود داشته باشند و به دانش‌آموزان منتقل کنند.

وی همچنین بر ضرورت آشنایی استادان دانشگاه‌های تربیت معلم با واقعیت‌های مدارس تأکید کرد و گفت: استادان این دانشگاه‌ها باید تجربه حضور و تدریس در مدرسه را داشته باشند تا نیازهای دانش‌آموزان و آموزش‌وپرورش را از نزدیک بشناسند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه استادان این دانشگاه‌ها باید با فناوری‌های نوین و حکمرانی پلتفرم‌ها و هوش مصنوعی آشنا باشند، اظهار کرد: آموزش امروز باید ناظر به نیازهای واقعی جامعه باشد و دانش نافع را در اختیار نسل آینده قرار دهد.

خسروپناه در پایان با اشاره به اهمیت پیوند دانش با عمل و نیازهای جامعه، بر ضرورت توجه نظام تربیت معلم به مهارت‌ها و اقتضائات روز تأکید کرد.

برچسب ها: دانشگاه فرهنگیان ، آغاز سال تحصیلی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
اصغرظفری
۱۹:۰۹ ۰۵ مهر ۱۴۰۵
سلام
هفت شهر عشق را عطارگشت ما هنوز اندرخم یک کوچایم
هنوزکتاب درسی وبیان موضوع ومطالب اتاب درسی مشگل داریم
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Iran (Islamic Republic of)
حرف‌حق
۱۸:۵۷ ۰۵ مهر ۱۴۰۵
حاج‌آقاچراازحقوق‌معلمهاحرفی‌نمیزنی‌‌ارزش‌اعتبارمعلمها‌‌راشماهاآورداین‌ پایین‌‌‌
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Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته
۱۷:۴۷ ۰۵ مهر ۱۴۰۵
با این همه مسئولیتی که بر دوش معلم است چرا معلم از حق مدیریت کلاس هم محرومه؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۶ ۰۵ مهر ۱۴۰۵
لطفا بفرمایید معلم با کدام انگیزه این مهم را انجام دهد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۲ ۰۵ مهر ۱۴۰۵
تو معلم را از لحاظ نیازهای اجتماعی تأمین کن معلم بهترین کار هم از لحاظ فرهنگی.وهم مهارتی را به دانش آموز آموزش میدهد.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۱ ۰۵ مهر ۱۴۰۵
خودت حاضری با این حقوق، صبح بلند شی بری سر کلاس؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۶ ۰۵ مهر ۱۴۰۵
حقوق کم
بیمه سلامت همش قطع است
مزایا صفر
انتظار طبق طبق
همه هم میگن معلم باید معلم باید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۴ ۰۵ مهر ۱۴۰۵
فعلا بخاطر ظلم و بی عدالتی ای که دولت اصلاحات در حق معلمان انجام میده ، معلمان دارن انصراف و استعفا میدن از شغل معلمی.خاک بر سرشان که سالهاست حقوق معلمین رو دارن ضایع میکنن ،
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
صالح
۱۶:۳۳ ۰۵ مهر ۱۴۰۵
باشه چشم با حقوق ۲۰ میلیون اصلا میارم شون خونه پذیرایی هم میکنیم
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۸ ۰۵ مهر ۱۴۰۵
متاسفانه برخی از معلم های پای عنتر نشنال و بی بی سی و شبکه های مجازی برانداز الینه شده زمینه ویرانی کامل اخلاقی و فرهنگی فرزندانمان را فراهم می کنند نمونه آن فیلم های زننده جشن مهر ماه
۴
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۵ ۰۵ مهر ۱۴۰۵
با این وضعیت معیشت و حقوق های نجومی که به معلمان میدین معلم فقط می‌تونه بفکر معیشت خودش باشه
پول یک ماه معلم رو یک بنای ساختمانی با پنج روز کار درمیاره
۲
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
محمد وحدانی
۱۷:۳۵ ۰۵ مهر ۱۴۰۵
چند روز پیش یه معلم سوار کردم ماشینش یه هفته مونده بود در خونه واسه یه لاستیک ؛دست دوم خریده بود ماشینش پراید بود فکر ناجور نکنید
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