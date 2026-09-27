باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - عبدالحسین خسروپناه روز گفت: امیدوارم نام و مأموریت این دانشگاهها بیش از پیش با تربیت معلم پیوند بخورد؛ زیرا کار معلم تنها انتقال دانش نیست و انتقال معنا، مهارت و سواد را نیز در بر میگیرد.
خسروپناه با بیان اینکه برخورداری از دانش دانشگاهی بهتنهایی برای ایفای نقش معلمی کافی نیست، اظهار کرد: مهارت تفکر، تصمیمگیری، حل مسئله، مدیریت استرس و مدیریت هیجان، از جمله توانمندیهایی است که معلمان باید خود بیاموزند و به دانشآموزان منتقل کنند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، سواد سلامت، سواد فضای مجازی و اینترنت، سواد هوش مصنوعی، سواد رسانهای، سواد شهروندی، سواد عاطفی، سواد تربیتی، سواد ارتباطی و سواد اطلاعاتی را از نیازهای آموزشی امروز برشمرد و گفت: سواد سلامت صرفاً دانستن مطالبی درباره سلامت نیست، بلکه توانایی بهکارگیری این آگاهیها در زندگی است.
وی با اشاره به گسترش هوش مصنوعی و فناوریهای نوین در آموزش و حکمرانی ادامه داد: اگر در حوزه تعلیموتربیت، ارزشها و چارچوبهای خود را بر الگوریتمهای هوش مصنوعی حاکم نکنیم، دیگران این کار را انجام خواهند داد. ازاینرو باید برای حکمرانی بر فناوریهای آموزشی و هوش مصنوعی برنامه داشته باشیم.
خسروپناه در ادامه، انتقال حکمت را از دیگر رسالتهای معلم دانست و گفت: حکمت را میتوان در سه مفهوم عقلانیت، فضیلت و خدمت توضیح داد؛ عقلانیت به معنای استدلال و تفکر، فضیلت به معنای اخلاق، عدالت و صداقت و خدمت به معنای خدمت به مردم و جامعه است. معلمان باید این مفاهیم را در رفتار خود داشته باشند و به دانشآموزان منتقل کنند.
وی همچنین بر ضرورت آشنایی استادان دانشگاههای تربیت معلم با واقعیتهای مدارس تأکید کرد و گفت: استادان این دانشگاهها باید تجربه حضور و تدریس در مدرسه را داشته باشند تا نیازهای دانشآموزان و آموزشوپرورش را از نزدیک بشناسند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه استادان این دانشگاهها باید با فناوریهای نوین و حکمرانی پلتفرمها و هوش مصنوعی آشنا باشند، اظهار کرد: آموزش امروز باید ناظر به نیازهای واقعی جامعه باشد و دانش نافع را در اختیار نسل آینده قرار دهد.
خسروپناه در پایان با اشاره به اهمیت پیوند دانش با عمل و نیازهای جامعه، بر ضرورت توجه نظام تربیت معلم به مهارتها و اقتضائات روز تأکید کرد.