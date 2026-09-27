باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، آیین اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران، همزمان با دانشگاه‌های سراسر کشور، روز یکشنبه، پنجم مهرماه ۱۴۰۵، در دانشگاه شیراز برگزار شد.

این آیین با حضور اعضای هیئت‌رئیسه، جمعی از استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه شیراز، مقابل مسجد جامع دانشگاه برگزار شد و پرچم جمهوری اسلامی ایران طی مراسمی رسمی و باشکوه به اهتزاز درآمد.

در بخش ویژه این آیین، همزمان با ادای احترام حاضران، مراسم پرچم‌سپاری انجام شد و پرچم جمهوری اسلامی ایران با همراهی جمعی از دانشجویان جوان بر فراز دانشگاه شیراز به اهتزاز درآمد.

برگزاری این آیین با هدف بزرگداشت و تکریم پرچم جمهوری اسلامی ایران و تأکید بر جایگاه آن به‌عنوان نماد هویت، استقلال و وحدت ملی انجام شد.

این مراسم همزمان با برگزاری آیین مشابه در دانشگاه‌های سراسر کشور، در دانشگاه شیراز نیز ترتیب یافت و آغاز سال تحصیلی جدید با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و پاسداشت ارزش‌های ملی همراه شد.