همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، آیین اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران، همزمان با دانشگاه‌های سراسر کشور امروز در دانشگاه شیراز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، آیین اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران، همزمان با دانشگاه‌های سراسر کشور، روز یکشنبه، پنجم مهرماه ۱۴۰۵، در دانشگاه شیراز برگزار شد.

این آیین با حضور اعضای هیئت‌رئیسه، جمعی از استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه شیراز، مقابل مسجد جامع دانشگاه برگزار شد و پرچم جمهوری اسلامی ایران طی مراسمی رسمی و باشکوه به اهتزاز درآمد.

در بخش ویژه این آیین، همزمان با ادای احترام حاضران، مراسم پرچم‌سپاری انجام شد و پرچم جمهوری اسلامی ایران با همراهی جمعی از دانشجویان جوان بر فراز دانشگاه شیراز به اهتزاز درآمد.

برگزاری این آیین با هدف بزرگداشت و تکریم پرچم جمهوری اسلامی ایران و تأکید بر جایگاه آن به‌عنوان نماد هویت، استقلال و وحدت ملی انجام شد.

این مراسم همزمان با برگزاری آیین مشابه در دانشگاه‌های سراسر کشور، در دانشگاه شیراز نیز ترتیب یافت و آغاز سال تحصیلی جدید با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و پاسداشت ارزش‌های ملی همراه شد.

برچسب ها: دانشگاه شیراز ، اهتراز پرچم ، جمهوری اسلامی ایران
خبرهای مرتبط
اهتزاز پرچم حضرت شاهچراغ (ع) در خدمت به زوار اربعین حسینی/ اعزام کاروان خادمان موکب احمدبن موسی (ع) به کربلای معلی
پرچم کنگره سرداران، امرا و ۱۵۰۰۰ شهید فارس به اهتزاز درآمد
اهتزار پرچم سومین حرم اهل بیت (ع) بر آسمان شیراز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۲ ۰۵ مهر ۱۴۰۵
اخبارم گفت پرچم ایران عزیزوم دختروم به اهتزاز درامد 🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯🇹🇯 پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران عزیزوم دختروم
۰
۰
پاسخ دادن
استان بی ساحلی که قطب خاویار شد
از کشف قاچاق تا دستگیری متهمان فضای مجازی
آخرین اخبار
از کشف قاچاق تا دستگیری متهمان فضای مجازی
استان بی ساحلی که قطب خاویار شد
دفاع مقدس دانشگاه ایمان، خودباوری و خلاقیت بود
نصب و راه‌اندازی ۱۵۰۰ نیروگاه خورشیدی پشت‌بامی در فارس
یک فوتی و یک مصدوم بر اثر اصابت صاعقه در داراب
۱۱۵ انشعاب غیرمجاز برق در شیراز جمع‌آوری شد
جلوگیری از ریزش اشتغال در اولویت فارس/ظرفیت‌های روستایی به بازار متصل می‌شود
هشت روستای فارس پایلوت «دهکده مشاغل» می‌شوند
فارس آماده جهش در انرژی خورشیدی/سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در انرژی پاک
اجرای قطعه ۸ آزادراه شیراز ـ اصفهان نباید به بیکاری کارگران دوکوهک منجر شود
بلاتکلیفی ۲۰ هزار واحد مسکونی در صدرا؛ خانه‌هایی که سند ندارند
خطر حوادث در شیراز ۱۲ درصد کمتر به صدا درآمد
رونمایی از سنگ مزار حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)؛ حاصل ۱۴ ماه حجاری دستی
آغاز پذیرش دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش از مسیر کنکور سراسری در فارس