باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اردلان آشتیانی مربی تیم نوجوانان پرسپولیس و کارشناس فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره شکست تیم ملی فوتبال ایران برابر تیم ملی ازبکستان در بازی دوستانه اظهار کرد: تیم ملی ایران اصلا خوب بازی نکرد. تیم ملی ازبکستان به غیر از شوموردوف بقیه بازیکنان خود را عوض کرد، اما ایران با همان ترکیب جام جهانی وارد زمین مسابقه شد و بازی خوبی ارائه نکرد. همچنین کادر فنی دنیس درگاهی را بازی داد تا بگوید این بازیکن را بی جهت به تیم ملی دعوت نکرده است و این بازیکن هم کار خاصی انجام نداد.

بازیکنان تیم ملی بازی‌سازی اشتباهی انجام دادند

آشتیانی درباره اینکه اشتباهات حاج صفی و بیرانوند را در این بازی چطور ارزیابی می‌کند، گفت: بازیکنان تیم ملی بازیسازی اشتباهی انجام دادند و باعث شد که گل اول و دوم را بخورند. تیم ملی ازبکستان خیلی خوب از جلو پرس می‌کرد و ملی پوشان کشورمان می‌خواستند از عقب زمین بازیسازی را شروع کنند که نتوانستند این کار را به خوبی انجام بدهند و در نهایت گل خوردند. نکته عجیب این بود که بازیکنان کار خاصی در این بازی انجام ندادند و آنها حرفی برای گفتن نداشتند.

تیم ملی فوتبال ما سال به سال پیرتر می‌شود

آشتیانی درباره اینکه قلعه نویی بیان کرده که تیم ملی جای جوانگرایی نیست، اظهار کرد: اصلا خبری از جوانگرایی نیست و اتفاقی هم تا الان نیفتاده است. معلوم است که با همین ترکیب به جام ملت‌های آسیا می‌روند. به نظرم هر چقدر هواداران و کارشناسان گفتند حرفشان خریدار نداشته است. همه دنیا به این نتیجه رسیدند که تیم ملی خود را جوان کنند، اما سال به سال تیم ملی کشورمان دارد پیرتر می‌شود.

بازی با روسیه سخت تر از ازبکستان است

مربی فوتبال درباره اینکه ارزیابی اش از بازی بعدی تیم ملی فوتبال برابر تیم ملی روسیه اظهار کرد: من شناخت آن چنانی از تیم روسیه ندارم، اما تا جایی که می‌دانم روسیه تیم فیزیکی است. شرایط روسیه هم همانند ما هست و هیچ تیمی با این تیم بازی نمی‌کند. شاید این بازی نسبت به بازی با ازبکستان سخت‌تر باشد.

ملی پوشان کشورمان در بازی با ازبکستان ناامیدکننده ظاهر شدند

او بیان کرد: نگرانی برای تیم ملی فوتبال وجود دارد که نتواند در جام ملت‌های آسیا موفق شود. اگر تیم ملی فوتبال خوب باشد که کسی انتقاد نمی‌کند و این وضعیت برای مردم و فوتبالدوستان نگران کننده است. اصلا ملی پوشان کشورمان در بازی با ازبکستان ناامیدکننده ظاهر شدند.

تیم ملی فوتبال نیازی به بازی‌ساز ندارد

آشتیانی درباره اینکه تیم ملی فوتبال به بازیساز نیاز دارد یا نه! اظهار کرد: تیم ملی فوتبال در جام جهانی هم بازی مستقیم انجام داد و روش بازی شان به این صورت است. اگر مدافع توپ را مستقیم به خط حمله ارسال کند، بازیساز از جریان بازی خارج می‌شود و تیم ملی فوتبال با این شیوه بازی مستقیم نیازی به بازیساز ندارد.

ناهماهنگی بازیکنان امید در بازی‌های آسیایی مشهود بود

مربی تیم نوجوانان پرسپولیس درباره حذف تیم ملی امید از بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: به نظرم بازیکنان امید دیر جمع شدند و زیاد در کنار هم بازی نکردند و در اردو نبودند به خاطر همین ناهماهنگ بودند و همه این عوامل باعث شد که در بازی‌های آسیایی موفق نباشند. همچنین تیم ملی کره شمالی از لحاظ دوندگی خیلی بهتر ازتیم ملی ایران بودند.

بازیکنان اصلی تیم ملی امید دیر به جمع ملی پوشان اضافه شدند

او درباره اینکه تغییرات زیاد تیم ملی امید در بازی‌های آسیایی را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: بازیکنان اصلی تیم ملی امید دیر به جمع ملی پوشان اضافه شدند به خاطر همین سرمربی امید در بازی دوم با چین از بازیکنان اصلی خود استفاده کرد. اماراتی‌ها خیلی ضعیف بودند و ملی پوشان کشورمان به خوبی از نقاط ضعف حریف استفاده کرده و پیروز شدند.

بازیکنان زیر ۲۱ سال کمی به ناگویا بردند

آشتیانی درباره اینکه تیم ملی امید ایران می‌تواند به المپیک راه یابد، بیان کرد: به نظرم بازیکنان زیر ۲۱ سال را باید بیشتر بازی می‌دادند و تعداد کمی به بازی‌های آسیایی ناگویا بردند. در مجموع تیم ملی امید کار سختی برای صعود به المپیک دارد.

حسین عبدی در ناکامی تیم ملی امید نقش داشت

مربی تیم نوجوانان پرسپولیس درباره اینکه نقش حسین عبدی در ناکامی تیم ملی امید را چقدر می‌داند، گفت: به هر حال سرمربی تیم ملی امید هم در این ناکامی مقصر است. البته عبدی هم همه بازیکنانش را در اختیار نداشت و فقط یک اردو در ترکیه داشت.

ما پوست اندازی نکردیم که انتظار پیشرفت داشته باشیم

او درباره اینکه وضعیت فوتبال کشورمان را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: ازبکستان اکثر بازیکنانش را عوض کرد و به جز شومورودوف بقیه بازیکنان ازبک زیر ۲۳ سال بودند. وقتی ما پوست اندازی نمی‌کنیم نباید انتظار پیشرفت داشته باشیم. سوال من این است که جای جوانگرایی نه در جام جهانی و نه در جام ملت‌های آسیا است، پس چه زمانی جای جوانگرایی در تیم ملی فوتبال است؟ جوانگرایی نمی‌کنند تا نتیجه بگیرند، اما نتیجه هم نمی‌گیرند. سرمربی تیم ملی هر تورنمنتی می‌شود می‌گوید که جای جوانگرایی نیست.

آشتیانی گفت: سرمربی ازبکستان بازیکنان خوبش همانند اورونوف، ماشاریپوف و سرگیف را به تیم ملی دعوت نکرده و تیمش را جوان کرده و از تیم ملی امید در ترکیب بزرگسالان استفاده کرده است. اما کادر فنی ما نمی‌خواهد از ۲ بازیکن جوان بهره ببرد. مدافعان تیم ملی سنشان بالا هست و ۲ بازیکن سرعتی به پستشان بخورد به مشکل می‌خورند.