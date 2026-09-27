حسین پاکدل در سریال تلویزیونی پرنده کوکی نقش پدر را ایفا می‌کند که مراحل تصویربرداری را سپری می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین پاکدل، بازیگر گزیده‌کار سینما و تلویزیون، این روز‌ها در سریال تلویزیونی «پرنده کوکی» به ایفای نقش می‌پردازد و در این مجموعه، نقش پدر شخصیت اصلی قصه با نام «مرجان» را بر عهده دارد؛ شخصیتی که مهشید جوادی ایفاگر آن است.

مجموعه «پرنده کوکی» از تولیدات مرکز سیمافیلم به تهیه‌کنندگی سیدرامین موسوی‌ملکی و کارگردانی حمیدرضا لوافی در حال تولید است.

مجید یوسفی نیز دیگر بازیگر اصلی این سریال است. «پرنده کوکی» داستان زوج جوانی را روایت می‌کند که درگیر ماجرا‌هایی پیچیده و غیرمنتظره می‌شوند؛ اتفاقاتی که مسیر زندگی آنها را دستخوش تغییر می‌کند.

منبع: سیمافیلم

برچسب ها: حسین پاکدل ، سیمافیلم
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۶ ۰۵ مهر ۱۴۰۵
هیچ شخصیت اثر گذاری نیست .
اهمیت هم ندارد .
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۰۵ مهر ۱۴۰۵
به آقای پاکدل یاداور شوید که پا روی خورده نون ها نزارن وقتی سریالهاشون از تلوزیون پخش میشه
تو زمین وطن فروشا بازی نکنن
۰
۲
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