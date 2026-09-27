باشگاه خبرنگاران جوان - حسین پاکدل، بازیگر گزیده‌کار سینما و تلویزیون، این روز‌ها در سریال تلویزیونی «پرنده کوکی» به ایفای نقش می‌پردازد و در این مجموعه، نقش پدر شخصیت اصلی قصه با نام «مرجان» را بر عهده دارد؛ شخصیتی که مهشید جوادی ایفاگر آن است.

مجموعه «پرنده کوکی» از تولیدات مرکز سیمافیلم به تهیه‌کنندگی سیدرامین موسوی‌ملکی و کارگردانی حمیدرضا لوافی در حال تولید است.

مجید یوسفی نیز دیگر بازیگر اصلی این سریال است. «پرنده کوکی» داستان زوج جوانی را روایت می‌کند که درگیر ماجرا‌هایی پیچیده و غیرمنتظره می‌شوند؛ اتفاقاتی که مسیر زندگی آنها را دستخوش تغییر می‌کند.

منبع: سیمافیلم