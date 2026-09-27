باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ مسابقات قهرمانی کشور دو‌اتلون به میزبانی اراک برگزار شد و دو بانوی ورزشکار کرمانی با عملکردی درخشان، دو مدال ارزشمند برای استان به ارمغان آوردند.

مریم زابلی در رده سنی بزرگسالان با کسب مدال نقره، عنوان نایب‌قهرمانی کشور را به دست آورد و هانا سرلک نیز در رده سنی نوجوانان با قرار گرفتن در جایگاه سوم، مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

این دو سکو، حاصل رقابتی موفق برای نمایندگان کرمان در مسابقات قهرمانی کشور بود؛ نقره زابلی و برنز سرلک، سهم بانوان استان از این رقابت‌ها در اراک شد.