باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسین مافی فرمانده انتظامی شهرستان ری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی مطالبات مردمی و دریافت گزارشهایی در هفتههای اخیر مبنی بر فعالیت فردی در زمینه فروش مواد مخدر در محدوده شهرری، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس شهرستان ری قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و استفاده از شگردهای تخصصی پلیسی، زمان و محل فعالیت این خردهفروش را شناسایی کردند و پس از هماهنگیهای لازم، برای دستگیری وی وارد عمل شدند.
کشف مواد مخدر و سلاح از مخفیگاه متهم
فرمانده انتظامی شهرستان ری ادامه داد: مأموران در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه موفق شدند متهم را دستگیر کنند و در بازرسی از مخفیگاه وی، نیم کیلوگرم ماریجوانا و ۴۰ گرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه کشف شد.
سرهنگ مافی تصریح کرد: در ادامه بازرسیها، یک قبضه سلاح کلت کمری به همراه ۱۰ تیر جنگی و سه قبضه سلاح سرد از نوع قمه نیز کشف و به همراه متهم به مقر پلیس منتقل شد.
معرفی متهم به مرجع قضایی
این مقام انتظامی در پایان گفت: پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان با پلیس خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.