فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری یک خرده‌فروش مواد مخدر در محدوده شهرری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسین مافی فرمانده انتظامی شهرستان ری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی مطالبات مردمی و دریافت گزارش‌هایی در هفته‌های اخیر مبنی بر فعالیت فردی در زمینه فروش مواد مخدر در محدوده شهرری، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس شهرستان ری قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و استفاده از شگردهای تخصصی پلیسی، زمان و محل فعالیت این خرده‌فروش را شناسایی کردند و پس از هماهنگی‌های لازم، برای دستگیری وی وارد عمل شدند.

کشف مواد مخدر و سلاح از مخفیگاه متهم

فرمانده انتظامی شهرستان ری ادامه داد: مأموران در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه موفق شدند متهم را دستگیر کنند و در بازرسی از مخفیگاه وی، نیم کیلوگرم ماریجوانا و ۴۰ گرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه کشف شد.

سرهنگ مافی تصریح کرد: در ادامه بازرسی‌ها، یک قبضه سلاح کلت کمری به همراه ۱۰ تیر جنگی و سه قبضه سلاح سرد از نوع قمه نیز کشف و به همراه متهم به مقر پلیس منتقل شد.

معرفی متهم به مرجع قضایی

این مقام انتظامی در پایان گفت: پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان با پلیس خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

برچسب ها: خرده فروش ، مواد مخدر
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