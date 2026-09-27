معاون وزیر اقتصاد گفت:تاکنون بیش از ۸,۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در راستای حمایت از بنگاه‌هایی که اشتغال آن‌ها در معرض خطر قرار گرفته بود، اختصاص یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مرتضی زمانیان، معاون وزیر اقتصاد، از اقدامات گسترده وزارت اقتصاد در جهت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و حفظ پایداری بازار کار در شرایط بحرانی خبر داد.

 وی با اشاره به تقسیم وظایف در دولت، تأکید کرد که تمرکز اصلی این وزارتخانه بر حفظ اشتغال در بنگاه‌هایی است که از شرایط جنگی تأثیر غیرمستقیم پذیرفته‌اند.

حمایت مالی از بنگاه‌های در معرض خطر

 زمانیان در بررسی ابعاد این حمایت‌ها اظهار داشت: «تاکنون بیش از ۸,۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در راستای حمایت از بنگاه‌هایی که اشتغال آن‌ها در معرض خطر قرار گرفته بود، اختصاص یافته است. این اقدام بخشی از برنامه راهبردی دولت برای جلوگیری از ریزش نیروی کار و حفظ پایداری تولید در شرایط حساس است.»

بهره‌گیری از ابزارهای متنوع اقتصادی برای بازسازی

معاون وزیر اقتصاد با تبیین نقش وزارتخانه در بازسازی بنگاه‌های آسیب‌دیده افزود: بنگاه‌هایی که تحت آسیب مستقیم جنگ قرار گرفته‌اند، از طریق برنامه‌ریزی‌های متمرکز در زیرمجموعه "ستاد نوسازی"، از طیف وسیعی از ابزارهای مالی وزارت اقتصاد بهره‌مند می‌شوند. این ابزارها شامل تسهیلات تأمین مالی، استفاده از ظرفیت‌های بازار بورس، خدمات بانکی و پوشش‌های بیمه‌ای است که با هدف بازسازی سریع زیرساخت‌های آسیب‌دیده طراحی شده‌اند.»

هماهنگی میان‌وزارتی برای حمایت حداکثری

وی در پایان خاطرنشان کرد که اقدامات وزارت اقتصاد، تنها بخشی از زنجیره حمایت از بنگاه‌های اقتصادی است. آقای زمانیان تأکید کرد: «علاوه بر اقدامات تخصصی این وزارتخانه، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای در سایر وزارتخانه‌ها و بخش‌های اجرایی دولت نیز در جریان است تا از طریق یکپارچگی اقدامات، حمایت‌های حداکثری از بنگاه‌های آسیب‌دیده و بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید صورت گیرد.

برچسب ها: اقتصاد ، تسهیلات حمایتی
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