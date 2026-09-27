باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - محمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان پس از برگزاری مجمع عمومی سالیانه فدراسیون ورزش جانبازان و توان یابان گفت: یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و همچنین جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه را گرامی می‌دارم. در این مجمع موارد حسابرسی و خزانه داری و گزارش عملکرد بررسی شد. فدراسیون در حال آماده شدن برای اعزام تیم‌های خودش به مسابقات پاراآسیایی است و همانطور که می‌دانید ما در دوره گذشته در رده دوم قرار گرفته بودیم.

او درخصوص عملکرد کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: یکسری از رشته‌ها عملکرد خوبی داشته‌اند و برای نمونه روئینگ درخشید، کاراته خوب بود. دوومیدانی دیروز یک مدال طلا بدست آورد که امیدوارم تداوم داشته باشد. در ژیمناستیک ما عملکرد خوبی داشتیم و مهدی الفتی درخشید و با بدشانسی مدال طلا را از دست داد.

اسبقیان درخصوص اینکه عملکرد خوب برخی رشته‌ها در بازی‌های آسیایی آیا نگاه ویژه تری از طرف وزارت ورزش و جوانان خواهند دید، گفت: ما ستاد ورزش‌های پایه، مدال آور و پرمدال را تشکیل دادیم و ما قطعا با دستور آقای وزیر نگاه ویژه تری به رشته‌های که درخشش خوبی داشته‌اند، خواهیم داشت.