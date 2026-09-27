باشگاه خبرنگاران جوان- فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان گفت: مأموران ‌گشت کلانتری ۱۲ حین گشت‌زنی هدفمند به فردی مشکوک شده و با انجام اقدامات فنی و پلیسی، او را دستگیر کردند.

وی افزود: متهم پس از انتقال به کلانتری و مواجهه با مستندات و شواهد موجود، به ۳ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان خاطر نشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

اجرای مرحله سی‌ام طرح آرامش در شهر در هندیجان

سرهنگ فرج سودانی فرمانده انتظامی هندیجان گفت: این طرح با هدف افزایش احساس امنیت عمومی و مقابله با توزیع مواد مخدر و حضور معتادان متجاهر، پس از هماهنگی قضائی با مشارکت پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، پلیس آگاهی و یگان امداد اجرا شد.

وی افزود: در این عملیات از متهم دستگیرشده ۴۰۰ گرم تریاک، یک دستگاه ترازو، یک دستگاه کارت‌خوان و خودروی مورد استفاده در توزیع مواد مخدر کشف شد.

فرمانده انتظامی هندیجان با بیان اینکه در اجرای این طرح ۱۱ معتاد متجاهر برای طی مراحل درمان و بازتوانی به مراکز ترک اعتیاد منتقل شدند و ۷ دستگاه خودروی و موتورسیکلت متخلف نیز توقیف شد، از شهروندان خواست موارد مشکوک مرتبط با توزیع مواد مخدر و پاتوق‌های معتادان را از طریق شماره ۱۱۰ گزارش دهند.

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در اندیمشک

سرهنگ سیدشمس‌اله موسوی فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، افزایش احساس امنیت شهروندان و برخورد با جرایم و مجرمان، طرح انتظامی با محوریت شناسایی و دستگیری سارقان و مجرمان پس از هماهنگی قضائی در شهرستان اندیمشک اجرا شد.

وی افزود: ماموران انتظامی در اجرای این طرح موفق شدند ۲۸ فقره انواع سرقت را کشف و ۱۷ سارق را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک ادامه داد: در این طرح همچنین ۲۰ نفر از محکومان متواری شناسایی و دستگیر شدند.

وی با اشاره به کشفیات وسایل نقلیه گفت: ماموران انتظامی در این عملیات ۵۶ دستگاه موتورسیکلت و ۲۰ دستگاه خودروی متخلف و پلاک مخدوش را توقیف کردند که در بررسی‌های انجام‌شده، یک دستگاه خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی نیز کشف شد.

سرهنگ موسوی از کشف ۶ قبضه سلاح شکاری و جنگی غیرمجاز در اجرای این طرح خبر داد و خاطرنشان کرد: پلیس با اجرای طرح‌های مستمر و هدفمند، با مخلان نظم و امنیت و مجرمان به‌صورت قاطع برخورد خواهد کرد.

دستگیری عاملان تیراندازی منجر به جرح در آبادان

سرهنگ رمضان گوروئی فرمانده انتظامی شهرستان آبادان گفت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی با سلاح شکاری در یکی از محلات شهرستان آبادان که منجر به مجروحیت سه شهروند شده بود، بلافاصله شناسایی و دستگیری عاملان در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۸ با انجام اقدامات فنی و پلیسی موفق شدند مخفیگاه ضاربان که ۲ نفر بودند را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در یک عملیات غافلگیرانه آنها را دستگیر و ۲ قبضه سلاح شکاری همراه با مهمات فشنگ کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان با بیان اینکه متهمان در تحقیقات اولیه علت این اقدام مجرمانه را اختلافات شخصی عنوان کردند، گفت: افراد مجروح پس از انتقال به مراکز درمانی حال عمومی آنها رضایت بخش گزارش شده است.

سرهنگ گوروئی با تاکید براینکه پلیس با هرگونه اقدامی که موجب سلب آسایش عمومی و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان شود، قاطعانه برخورد می‌کند، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

دستگیری عوامل اخلال نظم عمومی به جرم تیراندازی و عربده‌کشی در رامهرمز

سرهنگ هدایت شهبازی فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمز گفت: ماموران پلیس اطلاعات با دریافت گزارش‌هایی درباره رفتارهای هنجارشکنانه و درگیری میان اراذل و اوباش در یکی از میادین شهرستان، برای دستگیری آنان وارد عمل شدند.

وی افزود: متهمان با حمل سلاح گرم و سرد و ایجاد درگیری و نزاع، آسایش شهروندان را سلب کرده بودند؛ به همین دلیل، شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس گرفتند و مأموران پلیس اطلاعات برای دستگیری آنان اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمز تصریح کرد: ماموران پلیس با رصد فنی مخفیگاه متهمان را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، به محل اعزام شدند و در یک عملیات ضربتی، هر سه نفر را دستگیر کردند.

سرهنگ شهبازی بیان داشت: متهمان در تحقیقات پلیس به جرم خود اعتراف کردند و پس از تکمیل پرونده، به مرجع قضائی معرفی شدند.

کشف ۴۳ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش ۵ میلیارد ریال در خرمشهر

سرهنگ علی رحیمی فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر گفت: در راستای اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی، ماموران انتظامی شهرستان خرمشهر با انجام اقدامات اطلاعاتی، از وجود محموله‌ای از سیگار قاچاق مطلع شدند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در عملیاتی موفق به شناسایی یک واحد صنفی دارای کالای قاچاق شدند که در بازرسی از آن، ۴۳ هزار نخ سیگار قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف‌شده را ۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

سرهنگ رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس با جدیت با قاچاق کالا و ارز و فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی برخورد می‌کند و شهروندان می‌توانند هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

توقیف وانت حامل ۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در هندیجان

از شناسایی و توقیف یک دستگاه خودروی ایسوزو حامل ۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد و گفت: پلیس با قاطعیت با اخلال‌گران نظام اقتصادی برخورد می‌کند.

سرهنگ فرج سودانی فرمانده انتظامی هندیجان گفت: در راستای اجرای طرح‌های عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به‌منظور پیشگیری از خروج سرمایه‌های ملی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی و یگان امداد این شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی و گشت‌زنی‌های هدفمند، یک دستگاه خودروی ایسوزو حامل سوخت قاچاق را شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: ماموران پلیس در بازرسی از این خودرو، مقدار ۵ هزار لیتر سوخت قاچاق که خارج از شبکه توزیع قانونی بارگیری شده بود، کشف کردند.

سرهنگ سودانی با بیان اینکه در این عملیات یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات در خصوص فعالیت قاچاقچیان را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن با متخلفان برخورد شود.

کشف لوازم آرایشی قاچاق در اندیمشک

سرهنگ سیروس دریکوند رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان گفت: ماموران انتظامی شهرستان اندیمشک با کنترل خودروهای عبوری، یک دستگاه خودروی سمند حامل بار قاچاق را شناسایی کردند و با رعایت حقوق شهروندی و استفاده از علائم هشداردهنده، آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در بازرسی از خودروی توقیفی یک هزار و ۹۵۰ قوطی اسپری خوشبوکننده و ۴۹۰ قوطی اسپری تافت موی سر قاچاق و فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله قاچاق را ۵۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، بیان داشت: در

این ارتباط یک متهم پس از تشکیل پرونده قضائی به تعزیرات حکومتی شهرستان اندیمشک معرفی شد.

منبع: پلیس خوزستان