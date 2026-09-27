باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - روناک حسینی اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، از دوشنبه تا چهارشنبه افزایش پوشش ابر و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید در استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این شرایط می‌تواند زمینه را برای خیزش و نفوذ گردوغبار به استان فراهم کند و در روز دوشنبه نیز علاوه بر رشد ابر در ساعات بعدازظهر رگبار ورعدوبرق پراکنده و خفیف درسطح استان انتظار داریم.

حسینی ادامه داد: آسمان استان در روز‌های پیش‌رو عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات، به‌ویژه بعدازظهرها، افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان کردستان با اشاره به روند دمایی استان گفت: دمای هوا از فردا تا پایان هفته روند کاهشی خواهد داشت و کاهش محسوس دما در روز‌های آینده پیش‌بینی می‌شود؛ به‌گونه‌ای که دمای کمینه در برخی مناطق حدود پنج درجه سلسیوس کاهش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه کاهش دما در بیشتر نقاط استان محسوس خواهد بود، خاطرنشان کرد: با توجه به وزش باد و احتمال خیزش گردوغبار، توصیه می‌شود شهروندان و به‌ویژه گروه‌های حساس در زمان افزایش غلظت گردوغبار، نکات بهداشتی و مراقبتی را رعایت کنند.