کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند بازار سهام نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد غفوری، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت معاملات بازار سهام و تأثیر گزارش‌های شهریور ماه شرکت‌ها بر روند بازار، اظهار کرد: امروز پس از روز‌های سنگین منفی که بازار سرمایه تجربه کرد مثبت دنبال شد و به نوعی شاهد برگشت بازار سهام بودیم و بازار با رشد ۱.۶۹ درصدی شاخص کل و ۱.۶۳ درصدی شاخص کل هم‌وزن، که نمایانگر وضعیت نماد‌های کوچک و متوسط بازار است، به کار خود پایان داد.

غفوری ادامه داد: در مجموع، امروز ورود نقدینگی ۲۷۰ میلیارد تومانی به بازار ثبت شد و ارزش معاملات نیز حدود ۳۲ هزار و ۲۵۵ میلیارد تومان بود. همچنین تقریباً ۹۰ درصد بازار امروز در محدوده مثبت و ۱۰ درصد بازار در محدوده منفی معامله شدند.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: بیشترین ورود نقدینگی به صندوق‌های سهامی اختصاص داشت و بیشترین خروج نقدینگی نیز از صندوق‌های درآمد ثابت انجام شد.

او در پاسخ به پرسشی درباره گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌ها و گزارش‌های ماهانه‌ای که شرکت‌ها در سامانه کدال منتشر می‌کنند، گفت: فکر می‌کنم این بار رشد بازار به نوعی تحلیلی‌تر و تخصصی‌تر خواهد بود و بازار دیگر نمی‌تواند رشد دسته‌جمعی را دنبال کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد بازار به گزارش‌های شرکت‌ها وزن بیشتری خواهد داد.

غفوری تصریح کرد: در چند روز گذشته، گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها و در کنار آن گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌ها را پیش رو داشته‌ایم و خواهیم داشت. به نظر من صنعت زراعت و صنعت دارویی جزء صنایعی هستند که با توجه به افزایش نرخ‌هایی که تجربه کرده‌اند، می‌توانند گزارش‌های بسیار خوبی را روانه کدال کنند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: چشم‌انداز من این است که در مجموع وضعیت شرکت‌ها وضعیت خوبی داشته باشد و نگاه بازار در میان‌مدت و کوتاه‌مدت، بیشتر از جنس بازدهی خوب و تحلیلی‌تر خواهد بود تا اینکه شاهد رشد دسته‌جمعی بازار باشیم.