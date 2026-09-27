سامانه جستجوی متوفیان بهشت‌زهرا دوباره فعال شده اما فعالیت یک سایت غیرمرتبط با دسترسی به اطلاعات متوفیان و دریافت وجه برای نمایش محل دفن، همچنان پرسش‌های جدی درباره منشأ این اطلاعات ایجاد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - پیدا کردن محل دفن یک عزیز در آرامستان بزرگی مانند بهشت‌زهرا (س) برای بسیاری از خانواده‌ها کار ساده‌ای نیست. بهشت‌زهرا میلیون‌ها متوفی را در قطعات مختلف خود جای داده و به همین دلیل، سامانه جستجوی متوفیان یکی از خدماتی است که می‌تواند کار خانواده‌ها را برای پیدا کردن مزار بستگان خود آسان کند و آنها را از جست‌وجوی حضوری و زمان‌بر میان قطعات مختلف بی‌نیاز کند.

این سامانه به شهروندان امکان می‌دهد با جست‌وجوی مشخصات متوفی، اطلاعات مربوط به محل دفن او را پیدا کنند؛ خدمتی که به‌ویژه برای خانواده‌هایی که پس از گذشت سال‌ها قصد مراجعه به مزار عزیزانشان را دارند، اهمیت زیادی دارد.

در روز‌های گذشته، سامانه رسمی بهشت‌زهرا به دلیل مشکلات زیرساختی از دسترس خارج شده بود اما اکنون بررسی‌ها نشان می‌دهد سامانه رسمی سازمان دوباره فعال شده و امکان جست‌وجوی متوفیان در آن وجود دارد.

با این حال، همزمان با اختلال سامانه رسمی، یک سایت دیگر نیز خدمات مشابهی را به کاربران ارائه می‌کرد؛ سایتی که اطلاعات مربوط به متوفیان و محل دفن آنها را در اختیار مراجعه‌کنندگان قرار می‌دهد و برای نمایش این اطلاعات از کاربران هزینه دریافت می‌کند.

موضوع زمانی قابل تأمل‌تر می‌شود که بدانیم هزینه دریافت اطلاعات در روز‌های پنجشنبه و جمعه، یعنی روز‌هایی که معمولاً مراجعه خانواده‌ها به بهشت‌زهرا بیشتر است، دو برابر می‌شود.

در این میان، مسئله فقط دریافت وجه از شهروندان نیست؛ سؤال مهم‌تر این است که اطلاعات مربوط به متوفیان و محل دفن آنها چگونه در اختیار سایتی قرار گرفته که بنا بر اعلام سازمان بهشت‌زهرا، هیچ ارتباطی با این سازمان ندارد.

اطلاعات متوفیان در سایت پولی/ بهشت‌زهرا: کلاهبرداری است

اگر این سایت وابسته به بهشت‌زهرا نیست، اطلاعات دقیق مربوط به نام متوفیان و محل دفن آنها را از چه مسیری به دست آورده است؟ آیا اطلاعات موجود در سامانه رسمی سازمان در اختیار مجموعه دیگری قرار گرفته یا این مجموعه از مسیر دیگری به این داده‌ها دسترسی پیدا کرده است؟

این پرسش‌ها زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که موضوع، اطلاعات مربوط به تعداد زیادی از متوفیان و محل دقیق دفن آنهاست و خانواده‌ها انتظار دارند چنین اطلاعاتی از مسیر‌های رسمی و قابل اعتماد در اختیارشان قرار گیرد.

روابط عمومی سازمان بهشت‌زهرا (س) در پاسخ به پیگیری باشگاه خبرنگاران جوان درباره فعالیت این سایت اعلام کرد که این سایت کلاهبرداری است و هیچ ارتباطی با سازمان بهشت‌زهرا ندارد.

روابط عمومی سازمان بهشت‌زهرا (س) همچنین اعلام کرد که موضوع را در حال پیگیری قانونی است.

سامانه رسمی جست‌وجوی متوفیان حالا دوباره در دسترس است، اما بازگشت این سامانه نباید باعث شود پرسش درباره فعالیت سایت‌های موازی و منشأ دسترسی آنها به اطلاعات متوفیان نادیده گرفته شود؛ پرسشی که پاسخ آن می‌تواند برای روشن شدن ابعاد این ماجرا و جلوگیری از تکرار آن اهمیت داشته باشد.

برچسب ها: قبر ، بهشت زهرا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۰ ۰۵ مهر ۱۴۰۵
جالبه سامانه رسمی قطع بوده ولی سامانه دیگری در همان مدت قطعی سامانه ی اول، پاسخگو بوده!؟
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