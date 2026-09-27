باشگاه خبرنگاران جوان - حامد ابوالقاسمی دبیر انجمن صنفی حفاظت‌گاه‌های خصوصی حیات وحش با اشاره به نخستین مشاهدات این گروه یوزپلنگ افزود: این یوزها نخستین‌بار در روزهای پایانی هفته قبل مشاهده شدند. در این مشاهده، ماده یوز تلما به همراه دو توله دیده شد. صبح روز بعد نیز همان ماده به همراه چهار توله مشاهده و از آنها تصویربرداری شد.

وی ادامه داد: خوشبختانه یوزها در محدوده مناسبی از زیستگاه قرار دارند و رفتارهای طبیعی آنها نیز به‌خوبی رصد شده است. این خانواده در این محدوده به شکار آهو و تغذیه موفقیت آمیز از آن نیز پرداخته‌اند.

دبیر انجمن صنفی حفاظت‌گاه‌های خصوصی حیات وحش با بیان اینکه توله‌ها از نظر ظاهری و رفتاری، توله‌های امسال هستند، گفت: «برآورد متخصصان این است که توله‌ها حدود سه تا چهار ماه سن داشته باشند.

وی تأکید کرد: براساس بررسی اندازه لاشه توله یوزی که فروردین‌ماه در پناهگاه حیات‌وحش میاندشت جاجرم دیده شد و تفاوت آن با توله‌های اخیر در یوزکنام، احتمال حضور یک ماده یوز ناشناخته و زادآوری آن در میاندشت نیز بالاست، اما این مساله نیازمند بررسی بیشتر است.

این موضوع را گرچه خبری مثبت برای جمعیت یوزپلنگ آسیایی دانست، اما افزود: از یک جنبه، احتمال حضور یک ماده یوز ناشناخته دیگر که احتمالاً زادآوری کرده، خبر خوبی است؛ اما از سوی دیگر نشان می‌دهد که همچنان اطلاعات ما از جمعیت یوز و وضعیت زادآوری و تهدیدات آن در زیستگاه‌ها کامل نیست.

دبیر انجمن صنفی حفاظت‌گاه‌های حیات وحش تصریح کرد: این مشاهده بار دیگر ضرورت اجرای یک برنامه منسجم و سیستماتیک برای پایش و شناسایی حیات‌وحش و به‌خصوص یوز را در همه زیستگاه‌ نشان می‌دهد.

سازمان حفاظت محیط زیست، با تایید این خبر تعداد یوزهای شناسایی شده در طبیعت کشورمان به ۳۱ رسید و این یک خبر امید بخش برای سالها حفاظت مداوم از زیستگاه های این گونه در کشور محسوب می‌شود.