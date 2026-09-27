میزبانی از مسافر جزو گفتمان و فرهنگ اصیل مردمان سیستان وبلوچستان است

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا شهرکی در دیدار با اعضای شورای راهبردی ادارهکل و فعالان حوزه گردشگری استان که در نخستین روز جهانی جهانگردی و هفته گردشگری برگزار شد اظهار کرد: تاسیسات و مجموعههای گردشگری در سطح استان در ایام جنگ اخیر علیرغم تمامی فشارها و مشکلاتی که بر آنها تحمیل شد، اما با سخاوت کامل و روی گشاده، پذیرای مهمانان و مسافرانی از سراسر کشور بودند.
معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان وبلوچستان افزود: روحیه مهماننوازی، خونگرمی و دلدادگی جزو گفتمان اصلی مردمان مهمانپذیر این استان است که با پوست و خون آنها عجین شده و حتی در ایام جنگ اخیر نیز هیچ مسافری در زمان ورود به استان دچار مشکل نشده بود و علاوه بر تاسیسات گردشگری استان که بعضاً به صورت رایگان و یا تخفیفهای ویژه از آنها پذیرایی کردند، درب خانههای مردم نیز به روی مسافران گشوده بود.
او ادامه داد: یکی دیگر از شاخصههای اصلی مردم استان، نقش ویژه و بیبدیل جوامع محلی در معرفی ظرفیتهای گردشگری، میراثی و صنایعدستی استان است که قابل تقدیر بوده و باید ارج نهاد.
به گفته شهرکی، اقدامی که در سطح وزارتخانه و ادارهکل میراثفرهنگی استان در دست اجراست نیز قابل تقدیر میباشد که با راهاندازی شورای راهبردی و استفاده از نظرات و پیشنهادت نخبگان، مراکز علمی آموزشی و ظرفیتهای پژوهشی در راستای تقویت ماموریتهای این ادارهکل اقدام میکنند و باید تقویت و تداوم یابد.
معاون استاندار تاکید کرد: مجموعه مدیریت کلان استان نیز از تمامی پیشنهادات و طرحهای مرتبط با حوزه گردشگری حمایت میکند و جای هیچگونه دغدغه ای برای سرمایهگذاران این حوزه وجود ندارد.
در ابتدای جلسه نیز محمدهادی طهرانی مقدم، ضمن خیرمقدم به حاضران، ویژه برنامه های هفته گردشگری استان را تشریح کرد. در پایان نیز با اهداء لوح و هدیه از اعضای شورای راهبردی اداره کل فعالان و مدیران تاسیسات گردشگری حاضر در جلسه تقدیر شد.
منبع میراث فرهنگی و گردشگری استان