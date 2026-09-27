عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق، از توافق بغداد با ترکیه و فرانسه برای تأمین سامانه‌های پدافند هوایی خبر داد.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - محمود الشمری، عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق، روز یکشنبه به روزنامه دولتی الصباح گفت: «تلاش‌های فشرده‌ای برای تأمین امنیت حریم هوایی عراق در جریان است و موافقت ترکیه برای تأمین سامانه‌های پدافند هوایی برای این کشور به دست آمده است.»

این نماینده پارلمان عراق افزود یک  «توافق مشابه» با فرانسه نیز در جریان سفر علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، به پایتخت فرانسه در اوایل ماه جاری به امضا رسیده و این توافق با «تأیید مجلس سنای فرانسه» همراه بوده است.

عراق در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران هدف صد‌ها حمله هوایی و پهپادی قرار گرفته و از سوی هر دو طرف درگیر مورد حمله قرار گرفته است.

در پی این حملات، الزیدی دستور داده است بازه زمانی مورد نیاز برای نوسازی توان پدافند هوایی عراق از سه سال به شش سال کاهش یابد.

عراق همچنین برای خرید سامانه‌های پدافند هوایی با کشور‌های دیگری از جمله کره جنوبی وارد مذاکره شده است. این کشور در سال ۲۰۲۴ سفارش خرید هشت آتشبار KM-SAM را ثبت کرد؛ سامانه‌ای که در ماه مارس، برای نخستین بار در میدان نبرد در امارات متحده عربی به کار گرفته شد تا پهپاد‌ها و موشک‌های ایرانی را رهگیری کند.

الزیدی در ماه اوت نیز ریاست نشستی با حضور فرماندهی پدافند هوایی عراق را بر عهده داشت که در آن برنامه‌های توسعه توانمندی‌های این نیرو و قرارداد‌های منعقدشده با شرکت‌های خارجی برای تجهیز آن به  «سامانه‌های تخصصی پیشرفته»  و همچنین تقویت توان عراق برای نظارت و کنترل حریم هوایی بررسی شد.

منبع: الصباح

برچسب ها: پارلمان عراق ، سامانه دفاعی
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