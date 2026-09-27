رئیس فدراسیون جانبازان و توان یابان ابراز امیدواری کرد که کشورمان جزو سه کشور برتر جدول مدالی بازی های پاراآسیایی قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - جلیل کوهپایه زاده رئیس فدراسیون جانبازان و توان یابان در حاشیه مجمع عمومی سالیانه این فدراسیون گفت: امروز میزبان آقای اسبقیان معاون توسعه ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، آقای کارگری رئیس کمیته المپیک، روسای هیئت‌های استانی، ورزشکاران، داوران و ... در مجمع عمومی سالیانه بودیم.

او ادامه داد: ما خودمان را آماده می‌کنیم تا در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا که ۲۶ مهر آغاز می‌شود حضور پیدا می‌کنیم تا بازهم ورزشکاران کشورمان افتخار آفرینی کنند.

رئیس فدراسیون جانبازان و توان یابان درخصوص پیش بینی اش برای کسب مدال بیان کرد: کمیته ملی پارالمپیک همه رشته‌ها را رصد می‌کند و نزدیک به ۱۷۰ ورزشکار در این بازی‌های شرکت خواهند کرد که ۸۴ نفر از فداسیون جانبازان و توان یابان است پیش بینی می‌شود جایگاه دومی که در دوره گذشته داشته‌ایم را کسب کند و از طرفی میزبان ژاپن است و امیدوارم با بالاترین کیفیت مدالی جزو سه کشور جدول مدالی باشیم.