باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - طاهرخانی در حاشیه جلسه پایش طرحهای حمایتی مسکن اظهار کرد: جلسات پایش طرحهای حمایتی مسکن بهصورت مستمر برگزار میشود و در این جلسات آخرین وضعیت پروژهها از نظر میزان پیشرفت فیزیکی، ساخت، زیرساخت و آمادهسازی مورد بررسی قرار میگیرد.
وی افزود: بر اساس گزارشی که امروز ارائه شد، متوسط پیشرفت پروژهها بیش از ۷۴ درصد و نزدیک به ۷۵ درصد است و برنامهریزی شده تا متناسب با ماههای سال، روند تکمیل و بهرهبرداری از واحدها دنبال شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در همین راستا حدود ۳۰ هزار واحد برای مهر و آبانماه برنامهریزی شده که عمده این واحدها بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و امیدواریم در موعد مقرر به بهرهبرداری برسند.
طاهرخانی با بیان اینکه در جلسه امروز علاوه بر وضعیت ساخت، شرایط زیرساختی پروژهها نیز بررسی شد، گفت: وضعیت زیرساختها در برخی استانها و شهرهای جدید با عقبماندگیهایی در بخش آمادهسازی و محوطهسازی مواجه است که برای این موارد برنامه جبرانی تدوین خواهد شد تا بتوانیم این عقبماندگیها را جبران کنیم.
تأمین ۲۳۰ هزار قطعه زمین روستایی
وی یکی دیگر از محورهای مهم جلسه پایش را گزارش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درباره تأمین زمین در روستاها عنوان کرد و گفت: خوشبختانه حدود ۲۳۰ هزار قطعه زمین در سطح روستاهای کشور تأمین شده که در مراحل مختلف آمادهسازی قرار دارد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: مقرر شده فرآیند ثبتنام متقاضیان برای این ۲۳۰ هزار قطعه زمین روستایی در حدود ۱۴۰۰ روستای کشور آغاز شود و اطلاعرسانی مربوط به فراخوان ثبتنام نیز بهزودی انجام خواهد شد.
طاهرخانی تصریح کرد: این اراضی هم مشمول متقاضیان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و هم مشمول طرحهای حمایتی مسکن خواهد بود و در مرحله نخست، اولویت با واجدان شرایط قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن خواهد بود.
وی با اشاره به شرایط واگذاری این اراضی گفت: این زمینها در قالب اراضی روستایی و بهصورت حمایتی در اختیار واجدان شرایط قرار میگیرد و موضوع چهار شرط مربوط به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در بررسی متقاضیان مورد توجه خواهد بود.
قرارداد ۳۳ هزار واحد برای تسهیلات متمم ۸۵۰ میلیون تومانی
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنین درباره تسهیلات متمم پروژههای نهضت ملی مسکن اظهار کرد: یکی از مصوبات شورای عالی مسکن، اعطای تسهیلات متمم ۶۵۰ و ۸۵۰ میلیون تومانی به پروژههایی است که به مرحله سفتکاری رسیدهاند.
وی ادامه داد: بر اساس گزارشی که در جلسه امروز ارائه شد، حدود ۱۰۸ هزار واحد به سیستم بانکی معرفی شدهاند و قرارداد تسهیلات متمم ۸۵۰ میلیون تومانی برای حدود ۳۳ هزار واحد به امضا و مبادله رسیده است. سایر واحدها نیز در فرآیند انجام مراحل بانکی قرار دارند.
طاهرخانی با اشاره به عملکرد بانکهای عامل گفت: بانکهای مسکن، تجارت، ملی و ملت در سرعت انعقاد قرارداد تسهیلات متمم عملکرد خوبی داشتهاند، اما برخی بانکها با عقبماندگیهایی مواجه هستند که موارد مربوط به آنها منعکس خواهد شد.
وی افزود: عمده عقبماندگیها مربوط به برخی بانکهای خصوصی است و انتظار داریم این بانکها در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به جبران عقبماندگی و تسریع در انعقاد قراردادهای تسهیلاتی اقدام کنند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: در حال حاضر تمرکز اصلی ما بر این است که فرآیند انعقاد و پرداخت تسهیلات متمم در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود و پرداخت تسهیلات نیز متناسب با میزان پیشرفت پروژهها صورت گیرد.
طاهرخانی با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات در استانها گفت: بر اساس گزارش ارائهشده، استان اردبیل و شهر اردبیل از جمله مناطقی هستند که فرآیند پرداخت تسهیلات در آنها آغاز شده است، اما هدف ما این است که این فرآیند در تمام پروژههای مشمول با سرعت بیشتری دنبال شود.
ادغام شرکت بازآفرینی شهری با سازمان ملی زمین و مسکن برای تقویت نوسازی بافتهای فرسوده
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ادغام شرکت بازآفرینی شهری ایران با سازمان ملی زمین و مسکن گفت: این اقدام در راستای مصوبه شورای عالی اداری و تکلیف مربوط به چابکسازی مجموعه وزارت راه و شهرسازی انجام میشود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: فرآیندهای قانونی این ادغام طی شده و با تعیین سرپرست شرکت بازآفرینی شهری، فرآیند ادغام، تغییر اساسنامه و شکلگیری ساختار جدید نیز دنبال خواهد شد.
طاهرخانی با تأکید بر اینکه هدف اصلی این اقدام تقویت حوزه بازآفرینی شهری است، گفت: نباید این موضوع صرفاً از منظر ادغام دو مجموعه مورد توجه قرار گیرد؛ بلکه هدف اصلی، تقویت حوزه بازآفرینی و توجه ویژه به بافتهای فرسوده است.
وی ادامه داد: پیش از این دو مجموعه مجزا داشتیم؛ یک شرکت بازآفرینی شهری که مأموریتهای گستردهای در حوزه بافتهای فرسوده و بازآفرینی داشت اما منابع لازم را در اختیار نداشت و از سوی دیگر سازمان ملی زمین و مسکن که منابع قابل توجهی بهویژه در حوزه زمین و املاک در اختیار دارد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: امیدواریم این ادغام بتواند به فرآیند بازآفرینی و نوسازی بافتهای فرسوده کمک کند، چرا که منابع سازمان ملی زمین و مسکن میتواند بهعنوان پشتیبان این سیاست و حرکت مورد استفاده قرار گیرد.
فراخوان ثبتنام ۲۳۰ هزار قطعه زمین روستایی بهزودی اعلام میشود
طاهرخانی در پاسخ به پرسشی درباره زمان آغاز ثبتنام متقاضیان زمینهای روستایی گفت: حدود ۲۳۰ هزار قطعه زمین روستایی شناسایی و تأمین شده است و فراخوان ثبتنام متقاضیان واجد شرایط بهزودی اعلام خواهد شد.
وی افزود: تلاش میکنیم اطلاعرسانی مربوط به این فراخوان از طریق رسانهها و سایت وزارت راه و شهرسازی انجام شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این اراضی در مناطق روستایی قرار دارند، متقاضیان مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرحهای حمایتی مسکن میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند و در مرحله نخست، واجدان شرایط قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در اولویت قرار خواهند داشت.
طاهرخانی همچنین درباره تسهیلات قابل پرداخت به متقاضیان این اراضی گفت: متقاضیانی که واجد شرایط باشند، میتوانند از تسهیلات مسکن روستایی نیز استفاده کنند که میزان این تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومان است.