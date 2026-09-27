باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، عصر شنبه با تام فلچر، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، تحولات منطقهای و بینالمللی، وضعیت کمکهای بشردوستانه در مناطق بحرانزده و زمینههای همکاری ایران با نهادهای مرتبط سازمان ملل بررسی شد.
در این دیدار، وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به میزبانی طولانی مدت ایران از پناهندگان افغانستانی، به رغم جنگ اقتصادی و تحریمهای ظالمانه آمریکا، مسئولیت نهادهای کمکرسان بینالمللی را در این زمینه خاطرنشان کرد.
وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به فاجعه انسانی در غزه و کرانه باختری در نتیجه نسلکشی و جنایات رژیم صهیونیستی و نیز آوارگی صدها هزار نفر در لبنان به دلیل حملات مستمر اسرائیل، بر ضرورت اهتمام بیشتر سازمان ملل و نهادهای بشردوستانه بینالمللی نسبت به این وضعیتها تأکید کرد.
عراقچی یادآوری کرد رسیدگی اساسی به بحرانها و فجایع انسانی مستلزم حل علل و عوامل ایجادکننده آنهاست.
معاون دبیرکل در امور بشردوستانه نیز با تشریح مهمترین وضعیتهای بشردوستانه در سطح جهان، بر تداوم تلاشهای سازمان ملل در ایفای وظایف بشردوستانه تأکید کرد.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی دولت