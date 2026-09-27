باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان در حاشیه آغاز اجرای این طرح اظهار کرد: این مطالعات با استفاده از اعتبارات بودجهای شهرستان قروه و با همکاری ادارهکل میراثفرهنگی، گروه باستانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان و شورای تأمین شهرستان قروه انجام میشود.
پویا طالبنیا افزود: با توجه به ویژگیهای خاص زمینشناختی باباگرگر و وجود لایههای متعدد استقرار انسانی در این محوطه، انجام مطالعات تخصصی ژئوفیزیک، ژئوتکنیک و باستانشناسی برای شناخت وضعیت بستر و ظرفیتهای تاریخی آن ضروری است.
وی ادامه داد: در این طرح، تیم تخصصی دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از تجهیزات و روشهای پیشرفته، ارزیابی پایداری بستر سنگی و شناسایی لایهها و شواهد تاریخی مدفون در محوطه را دنبال میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان اضافه کرد: نتایج این مطالعات، مبنای تصمیمگیری برای طرحهای آینده مرمت، ساماندهی، حفاظت و توسعه زیرساختهای گردشگری باباگرگر خواهد بود.
وی با اشاره به جایگاه باباگرگر در هویت فرهنگی و زیارتی منطقه گفت: تهیه نقشه ژئوتکنیک و انجام لایهنگاری دقیق، زمینه تدوین طرح جامع مدیریت و حفاظت از این محوطه را فراهم کرده و میتواند به ارتقای زیرساختهای زیارتی و گردشگری آن کمک کند.
طالبنیا یادآور شد: اجرای این مطالعات، گامی مهم در شناخت دقیقتر ظرفیتهای تاریخی و طبیعی باباگرگر و فراهم کردن زمینه معرفی علمی و استاندارد این مجموعه در سطح ملی و بینالمللی است.