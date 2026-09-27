شهروندخبرنگارهای ما با ارسال پیام هایی از قطعی مداوم برق در برخی از نقاط کشور ابراز نارضایتی کردند و خواستار رسیدگی به این مشکل شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها قطعی برق در برخی نقاط کشور باعث نارضایتی و انتقاد بسیاری از مردم شده و مشکلات بسیاری را برای شهروندان به همراه داشته است. با توجه به بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و لزوم استفاده از این انرژی مشکلات آنها به ویژه دانش آموزان و دانشجویان دوچندان شده است.
شهروندخبرنگار‌های ما با ارسال پیام‌هایی خواستار رسیدگی به این مشکل شدند.

متن پیام شهروندخبرنگارها
با سلام و احترام شهروندان شهرستان آستارا از توابع استان گیلان از تداوم مشکلات حوزه برق گلایه دارند؛ به گفته آنها، با وجود پرداخت قبض برق و در اختیار داشتن رسید و شماره پیگیری، همچنان پیامک بدهی یا پرداخت‌نشدن قبض برایشان ارسال می‌شود. از سوی دیگر، قطعی برق در برخی مناطق آستارا نیز همچنان ادامه دارد و برق روزانه حدود دو ساعت قطع می‌شود. لطفا پیگیری کنید.

با سلام و احترام در هنوز در شهرستان کاشان استان اصفهان قطعی برق ادامه دارد. لطفا پیگیری کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: قطعی برق ، اداره برق ، مشکلات مردم
خبرهای مرتبط
گلایه اهالی کرج از قطعی مکرر برق
شهروندخبرنگار هرمزگان؛
قطعی مداوم برق اهالی بندر عباس را به دردسر انداخت
شهروندخبرنگار اصفهان؛
قطعی ادامه دار برق کاشانی‌ها را به دردسر انداخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گوشه‌هایی از حال و هوای شهر مقدس قم در هفته دفاع مقدس
گزارش تصویری از اهدای بسته‌های نوشت افزار به دانش آموزان کم برخوردار خنج
گلایه شهروند مرودشتی از هدررفت آب + فیلم
کمبود داروی توپیرامات و لاکسا بیماران را به دردسر انداخت
چالش قطعی‌های مداوم برق از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها
آخرین اخبار
چالش قطعی‌های مداوم برق از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها
کمبود داروی توپیرامات و لاکسا بیماران را به دردسر انداخت
گلایه شهروند مرودشتی از هدررفت آب + فیلم
گوشه‌هایی از حال و هوای شهر مقدس قم در هفته دفاع مقدس
گزارش تصویری از اهدای بسته‌های نوشت افزار به دانش آموزان کم برخوردار خنج
برگزاری یادواره شهدای والا مقام شهر یونسی در هفته دفاع مقدس + فیلم
گلایه اهالی روستای الغور فریمان از کمبود امکانات رفاهی + عکس