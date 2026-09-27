شهروندخبرنگارهای ما با ارسال پیام هایی از قطعی مداوم برق در برخی از نقاط کشور ابراز نارضایتی کردند و خواستار رسیدگی به این مشکل شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها قطعی برق در برخی نقاط کشور باعث نارضایتی و انتقاد بسیاری از مردم شده و مشکلات بسیاری را برای شهروندان به همراه داشته است. با توجه به بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و لزوم استفاده از این انرژی مشکلات آنها به ویژه دانش آموزان و دانشجویان دوچندان شده است.

شهروندخبرنگار‌های ما با ارسال پیام‌هایی خواستار رسیدگی به این مشکل شدند.

متن پیام شهروندخبرنگارها

با سلام و احترام شهروندان شهرستان آستارا از توابع استان گیلان از تداوم مشکلات حوزه برق گلایه دارند؛ به گفته آنها، با وجود پرداخت قبض برق و در اختیار داشتن رسید و شماره پیگیری، همچنان پیامک بدهی یا پرداخت‌نشدن قبض برایشان ارسال می‌شود. از سوی دیگر، قطعی برق در برخی مناطق آستارا نیز همچنان ادامه دارد و برق روزانه حدود دو ساعت قطع می‌شود. لطفا پیگیری کنید.

با سلام و احترام در هنوز در شهرستان کاشان استان اصفهان قطعی برق ادامه دارد. لطفا پیگیری کنید.

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