باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین رژیم صهیونیستی پس از توافق احزاب مخالف برای همکاری مشترک، گفت اطمینان دارد این جریان میتواند در انتخابات ۲۷ اکتبر ۶۳ کرسی پارلمان را به دست آورد و کابینه جدید تشکیل دهد.
بنت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد تصمیم احزاب مخالف برای ائتلاف و همکاری با یکدیگر میتواند به پیروزی آنها در انتخابات پارلمان ۱۲۰ کرسی اسرائیل منجر شود.
او پس از نشست رهبران اپوزیسیون نوشت: «امروز دوباره سرشار از امید تازه هستم. اطمینان دارم میتوانیم ۶۳ کرسی را به دست آوریم و برای اصلاح اسرائیل با یکدیگر همکاری کنیم.»
بنت افزود: «توافق کردهایم تا پیش از انتخابات، در روز انتخابات و پس از آن، همکاری کاملی با یکدیگر داشته باشیم.»
بر اساس گزارشها، نفتالی بنت، یائیر لاپید، آویگدور لیبرمن، یائیر گولان و گادی آیزنکوت، سران جریانهای مخالف، روز گذشته توافقی را برای هماهنگی تلاشها با هدف کنار زدن کابینه بنیامین نتانیاهو امضا کردند.
منبع: الجزیره