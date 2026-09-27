عربستان در ادامه تجاوزات خود به مناطق مختلف یمن، باز هم استان صعده را هدف حملات موشکی خود قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - همزمان با گزارش شبکه المسیره از حملات موشکی و هوایی عربستان به چند منطقه در استان صعده و دیگر مناطق یمن، یحیی سریع، سخنگوی نظامی انصارالله، اعلام کرد که جنگنده‌های عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۷ حمله علیه مناطق مختلف این کشور انجام داده‌اند.

به گزارش المسیره، عربستان امروز یکشنبه در حمله‌ای موشکی شهر «مران» در استان صعده را هدف قرار داد.

خبرنگار این شبکه همچنین گزارش داد که جنگنده‌های عربستان چهار حمله هوایی به شهر «التعزیه» انجام داده‌اند و در ادامه، دو حمله نیز علیه شهر «باقم» در استان صعده صورت گرفته است.

یحیی سریع، سخنگوی نظامی انصارالله یمن، اعلام کرد که جنگنده‌های عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته با استفاده از جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون، ۲۷ حمله هوایی انجام داده‌اند.

به گفته سریع، این جنگنده‌ها از پایگاه‌های خمیس مشیط و الطائف به پرواز درآمده‌اند و حملات در استان‌های تعز، مأرب، صعده، عمران، اب و حجه انجام شده است.

منبع: المسیره