باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - کریمدادی مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیما استان گفت: در سه سال گذشته طرح نشاندار کردن مالیات برای شفافیت محل هزینهکرد مالیات دریافتی از مردم صادر شد، طرحهای ملی و استانی که حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند میتوانند شامل طرحهای نشاندار باشند. مودیان مالی هنگام تکمیل فرم ماده ۱۰۰ میتوانند محل هزینهکرد مالیات خود را انتخاب کنند.
او افزود: ۲۰۸۳ طرح در کشور با اعتبار ۲۸ همت برای این طرح در نظر گرفته شده که سهم استان ۱۲ طرح ملی با اعتبار ۴۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و ۲۴ طرح استانی با اعتبار ۱۱۶ میلیارد تومان است که از تمام شهرستانهای استان در بین آنها طرح وجود دارد و شامل نیازهای اولیه استان است.
کریمدادی بیان کرد: از مودیان میخواهیم طرحهای استان را در اولویت انتخاب قرار دهند، ۵۳۳ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز این طرحها است و تکمیل پارک علم و فناوری، ۱۰ ایستگاه صدا و سیما برای نقاط بدون پوشش، آبرسانی به بیرجند، آبرسانی به شهرهای دارای تنش، تأمین آب شرب عشایری، احداث تسویه خانه سربیشه، طرحهای بافت فرسوده استان و... از جمله آنهاست.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ بعنوان اولین سال اجرای این طرح، ۲۶ طرح با اعتبار ۱۹۲ میلیارد تومان برای استان در نظر گرفته شد که ۱۰۴ میلیارد تومان از این مقدار تأمین و ۱۱ طرح بهطور ۱۰۰ درصد انجام شد؛ بهطور کل برای ۵۴ درصدِ طرحها تأمین اعتبار شد.
او عنوان کرد: در سال ۱۴۰۴ نیز ۲۷ طرح با اعتبار مورد نیاز ۴۰۸ میلیارد تومان در نظر گرفته شد که در نهایت ۱۴۰ میلیارد تومان از این مقدار تأمین شد و ۱۰ طرح بهطور صد درصد تأمین اعتبار شد.
کریمدادی تصریح کرد: در سایت سازمان امور مالیاتی، اعتبار مورد نیاز و تعداد مودیانی که مشمول این طرح بودهاند و از آن استفاده کردهاند قابل مشاهده است.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی اظهار کرد: در مورد نحوه عملکرد مالیاتها، از محل ۱۰ درصد ارزش افزوده استفاده میشود که ۴ درصد مربوط به مالیات بوده و به حساب خزانه واریز میشود، ۴ درصد مربوط به شهرداریها، دهیاریها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری است، ۱ درصد مربوط به سلامت و ۱ درصد مربوط به متناسبسازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد است.
او گفت: در ۵ ماهه ابتدایی ۳۴۵ میلیارد تومان به حساب ۳۱ شهرداری استان اعتبار از محل ارزش افزوده واریز کردیم که این مقدار در مدت مشابه پارسال ۱۵۸ میلیارد تومان بوده است؛ همچنین در پنج ماهه ابتدایی پارسال ۸۷ میلیارد تومان به حساب دهیاریها واریز شد که در مدت مشابه امسال این مبلغ واریزی به ۱۸۹ میلیارد تومان رسیده است، برای روستاهای فاقد دهیاری در پنج ماهه ابتدایی پارسال ۷ میلیارد تومان و در پنج ماهه ابتدایی امسال ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار واریز شده است. برای حوزه عشایری نیز ۲۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در پنج ماهه ابتدایی پارسال و ۶۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در پنج ماهه ابتدایی امسال واریز شده است.
کریمدادی افزود: در مجموع ۷ ماهه امسال ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به حساب آموزش و پرورش و اداره کل ورزش و جوانان، ۱۰۸ میلیارد تومان برای مالیات سلامت و ۹۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان مدنظر واریز شده است. حدود ۹۳۰ میلیارد تومان تاکنون از محل مالیات عوارض بر ارزش افزوده به حسابهای مدنظر واریز شده است.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی بیان کرد: فرار مالیاتی از خطر قرمزهای ماست، مودیان و شهروندان موارد تخلف را از طریق تلفن گویای ۱۵۲۶ و سامانه سوتزنی اطلاع دهند، این اطلاعات کاملاً محرمانه بوده و برای گزارشدهندگان نیز پاداش در نظر گرفته شده است.
او ادامه داد: در حوزه انتقال پروندهها، یک سری پروندهها هست که در استان بهصورت صد درصد فعالیت میکنند، تکمنبعی هستند و فعالیت عمدهشان در استان است، دنبال انتقال این پروندهها هستیم و تاکنون ۳۵۰ میلیارد تومان در سه سال گذشته مالیاتشان انتقال پیدا کرده و در استان وصول شده است.
کریمدادی عنوان کرد: اما یک سری از پیمانکاران و پروژههایی وجود دارد که میگویند بخش کوچکی از فعالیت ما در استان خراسان جنوبی است و در سایر استانها نیز فعالیت داریم که دنبال سهم مالیات استان از این مقدار هستیم. برای اینگونه مودیان ۱۳۵۰ میلیارد تومان تاکنون عایداد داشته و سهم استان از استانهای دیگر گرفته و برای استان واریز شده است؛ در مجموع ۱۷۰۰ میلیارد تومان از محل انتقال پروندهها عایداد و وصولی برای استان انجام شده است.