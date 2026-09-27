باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در جمع خبرنگاران گفت: حدود ۵۰ هزار دانشجو معلم جدیدالورود هستند و تقریباً همین تعداد نیز ممکن است از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شوند.

وی افزود: دانشگاه فرهنگیان دانشگاه خاصی است و طبیعتاً اقتضائات و شرایط خاص خودش را دارد، اما خوشبختانه در چند سال گذشته اتفاقات خوبی در این دانشگاه افتاده است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: بخشی از مشکلات دانشگاه فرهنگیان را با استفاده از امکاناتی که در خود آموزش و پرورش وجود دارد، حل کرده‌ایم و بخش عظیمی از نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه در حوزه اداری و اجرایی از مجموعه آموزش و پرورش تأمین شده است.

کاظمی گفت: بخشی از نیاز‌های نیروی انسانی نیز با کمک سازمان امور اداری و استخدامی دولت تأمین شده و تعدادی عضو هیئت علمی به دانشگاه فرهنگیان اضافه شده‌اند و در حال حاضر نیز جذب تعدادی از استادان دانشگاه فرهنگیان در حال انجام است.

وی با اشاره به وضعیت فضا‌های آموزشی دانشگاه فرهنگیان بیان کرد: تأمین فضا‌های آموزشی نیز در دستور کار قرار گرفته و بودجه عمرانی دانشگاه فرهنگیان افزایش پیدا کرده است. همچنین بودجه در بخش‌های دیگر نیز افزایش یافته و امیدواریم با هم‌افزایی و همدلی و کمکی که همه بخش‌ها انجام می‌دهند، بتوانیم مشکلات دانشگاه فرهنگیان را روزبه‌روز کمتر کنیم.

وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: تلاش ما این است که بتوانیم استاندارد‌های مورد نیاز دانشجویان دانشگاه فرهنگیان را فراهم کنیم.

نیاز بحرانی آموزش و پرورش به ۲۰ تا ۳۰ هزار معلم

کاظمی درباره میزان جذب نیرو در آموزش و پرورش از طریق ماده ۲۸ اظهار کرد: اولویت اول ما جذب نیرو از طریق دانشگاه فرهنگیان و کنکور سراسری است و ماده ۲۸ مربوط به شرایطی است که آموزش و پرورش با اضطرار نیروی انسانی مواجه می‌شود.

وی افزود: سال گذشته به دلیل شرایط جنگی، امکان برگزاری آزمون فراهم نشد، زیرا آزمون را زمانی برگزار می‌کنیم که بتوانیم معلم را از اول مهر به کار بگیریم و زمانی که در ابتدای مهر دیدیم امکان جذب معلم وجود ندارد، از ماده ۲۸ صرف‌نظر کردیم.

کاظمی ادامه داد: برای سال آینده، ان‌شاءالله با سازمان امور اداری و استخدامی مجدداً وضعیت نیروی انسانی را تحلیل می‌کنیم تا مشخص شود چه میزان نیاز به نیروی انسانی داریم و براساس آن نیاز، مجوز‌های لازم را پیگیری خواهیم کرد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به افزایش سقف حق‌التدریس فرهنگیان گفت: کمک بسیار خوبی که امسال سازمان برنامه و بودجه به آموزش و پرورش کرد، افزایش سقف حق‌الزحمه‌های حق‌التدریس و همچنین همکارانی بود که در این زمینه کمک می‌کنند و این سقف را به دو برابر افزایش دادند.

وی افزود: این موضوع باعث شد بتوانیم تا حدودی خلأ موجود را با کمک همکاران شاغل و بازنشسته پر کنیم.

کاظمی تصریح کرد: عددی که احتمالاً نیاز جدی و شدید ما در آموزش و پرورش باشد، بین ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر است و اگر بتوانیم این تعداد را در کنار دانشگاه فرهنگیان و از طریق مسیر‌های جذب تأمین کنیم، نیاز‌های بحرانی و مناطق بحرانی ما پوشش داده خواهد شد.

وی درباره صدور مجوز جذب این تعداد نیرو نیز گفت: هنوز مشخص نیست و باید مجوز‌های لازم را دریافت کنیم.

وزیر آموزش و پرورش درباره پیشنهاد تغییر نام دانشگاه فرهنگیان نیز اظهار کرد: درباره اهمیت مراکز تربیت معلم، پیشنهاد کتبی خود را ارائه کرده‌ایم.

کاظمی افزود: من خودم عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان هستم و سال‌ها در مراکز تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان تدریس کرده‌ام و همچنان عضو هیئت علمی این دانشگاه هستم.

وی ادامه داد: به نظر من بهترین نام و بامسماترین نام برای این دانشگاه، دانشگاه تربیت معلم است؛ چراکه مأموریت اصلی این دانشگاه تربیت معلم است و مناسب‌ترین و بهترین نام برای این دانشگاه نیز همین عنوان است.

کاظمی گفت: روز اولی که وزیر شدم، این پیشنهاد را به همکاران خودمان در دانشگاه فرهنگیان ارائه کردم و به صورت کتبی نیز آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس کردیم.

وی افزود: این موضوع در دستور کار قرار دارد و امیدواریم ان‌شاءالله این پیشنهاد محقق و تصویب شود.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: موضوع فقط تغییر نام نیست؛ بلکه برنامه‌های دانشگاه نیز باید متناسب با مأموریت اصلی آن که تربیت معلم است، باشد و به نظر من نام این دانشگاه باید به صورت ویژه بر مأموریت تربیت معلم تأکید داشته باشد.

مدارس سراسر کشور حضوری هستند

کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مجازی شدن مدارس نیز اظهار کرد: مدارس در تمام کشور به صورت حضوری هستند و اکنون همه دانش‌آموزان در مدرسه حضور دارند و جای هیچ نگرانی نیز وجود ندارد.

وی افزود: اگر در جایی نگرانی ایجاد شود، استاندار و شورای تأمین آن منطقه بنا بر اقتضائات و شرایط موجود، تصمیمات لازم را اتخاذ خواهند کرد.