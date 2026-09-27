هادیان: ذخایر استراتژیک کشور کامل است/ عباسی: متوسط تولید گندم در هر هکتار باید به شش میلیون تن برسد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - نشست خبری علیرضا عباسی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی هوشنگ هادیان‌پور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی درخصوص تشریح قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی، برگزار شد.

هادیان‌پور در ابتدای این نشست خبری گفت: معاون علمی فناوری مکلف شده با سازمان تات برای توسعه کشاورزی دانش‌بنیان تا سی درصد هزینه کنند. بیمه کشاورزان قانونی مربوط به سال ۶۱ داشت که کشاورزان می‌توانند کارگرانی که برای آنها کار می‌کنند بیمه کنند، اما خودش را بیمه نمی‌کردند.

نماینده مردم شازند در مجلس اظهار کرد: طی یک دوره چهارساله یعنی ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۸ قرار است افزایش نهاده‌های دامی و طیور اتفاق بیفتد.

این نماینده مجلس می‌گوید تا الان گازوییل در اختیار وزارت نفت بود و وزارت کشاورزی فقط آن را تقسیم می‌کرد که به اندازه نبود، اما در این قانون سوخت ماشین‌های کشاورزی به وزارت کشاورزی منتقل شد.

هادیان گفت: این قانون الان ابلاغ شده و توقع داریم وزارت کشاورزی آن را عملیاتی کند که هم نسبت به افزایش تولید و بهره‌وری و کاهش واردات تهاده‌های دامی اتفاق بیفتد. ما می‌توانیم صادر کننده باشیم و اگر تولید گندم در هر هکتار به شش میلیون برسد می‌توانیم برای صادرات برنامه‌ریزی کنیم.

هادیان در ادامه نشست خبری گفت: سال گذشته که جنگ شروع شد ظاهرا مجلس خیلی فعال نبود، اما در فاصله دو جنگ ۱۲ روزه و چهل روزه، کمیسیون کشاورزی به‌دنبال واردات بود. الان محاصره دریایی و هوایی داریم، اما با ۱۵ کشور ارتباط زمینی داریم البته ذخایر استراتژیک ما کامل است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس اظهار کرد: مراتع درجه یک کشور زیاد نیست، اما درجه دو و سه زیادی داریم. متاسفانه این برنامه‌ریزی برای احیای مراتع وجود ندارد.

دولت با کشاورزی مهربان‌تر باشد

عباسی نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس بیان کرد: قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی یک بحث مهم در امنیت غذایی است که باید به چهار فاکتور تامین غذا، سلامت غذا، دسترسی به غذا و پایداری غذا توجه شود که اگر یکی از آنها نباشد به مشکل می‌خوریم.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس بیان کرد: مهمترین مولفه بحث تامین غذاست مثلا در یک دوره وزیر می‌گفت نفت بفروشیم و غذا وارد کنیم، اما بک نگاه می‌گوید باید براساس توان خود امنیت غذایی را تامین کنیم.

این نماینده مجلس می‌گوید وقتی محاصره دریایی و هوایی شویم باید بتوانیم امنیت غذایی را تامین کنیم و دولت باید به امنیت عذایی توجه کند و بودجه‌ها را مناسب ببیند.

عباسی اظهار کرد: اصل قانون پشتیبانی از کشاورزی در همه زمینه و رفع موانع تولید است تا در حوزه استقلال غذایی بتوانیم نقش ایفا کنیم.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس تاکید کرد: ما باید محدودیت‌ها را در کشور بپذیریم، اما آیا توانستیم ظرفیت‌هایمان را بالفعل کنیم. ما با علم اینکه محدودیت آب داریم و جمعیت افزایش می‌یابد و نیاز‌های غذایی بیشتر می‌شود این قانون را نوشتیم.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس بیان کرد: متوسط تولید گندم در هکتار تقریبا چهار تن است، اما خبرگانی داریم که در هکتار سیزده الی چهارده تن در هکتار برداشت می‌کند لذا اگر این عدد را برای همه زمین‌ها به شش تن برسانیم می‌توانیم خودکفا شویم.

عباسی اضافه کرد: یکی از مزیت‌های نسبی ما بخش کشاورزی است. سال بارشی خوبی خواهیم داشت و واردات نهاده‌های دامی به اندازه سال قبل بود.

عباسی اظهار کرد: در فاصله جنگ ۱۲ روزه و رمضان یک اصلاحی اتفاق افتاد و ارز ترجیحی که با ۲۸۵۰۰ تومان به نهاده‌ها در اختیار تولیدکننده قرار می‌گرفت، اما در آذر نحوه یارانه تغییر کرد و باید در اختیار آخرین زنجیره تولید قرار بگیرد، اما دولت آن را به مصرف‌کننده داد. مرغداری که ارز خود را با ۲۸۵۰۰ تومان نهاده تامین می‌کند با یک قیمت، کالا را به بازار می‌دهد لذا مرغداری که نهاده‌ها را با قیمت ۱۶۰ هزار تومانی می‌گیرد با یک قیمت دیگر می‌دهد لذا این گرانی‌ها به‌دلیل این تفاوت قیمت رخ داد و مورد بعدی شرایط جنگی است و قسمت دیگر به تبع سوءمدیریت است و قسمت دیگر به‌خاطر خیانت است.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس تصریح کرد: ما طرح تاب‌آوری و ارتقای نظام تولید غذا در کشور بعد از جنگ ۱۲ روزه آغاز شد تا اولویت‌ها به سمت کشاورزی بیاید.

عباسی تصریح کرد: کشوری که حدود ۹۰ درصد غذای خود، ۸۵ درصد سوخت و بالای ۹۵ درصد داروی خود را تامین می‌کند نباید از تحریم واهمه داشته باشد و امروز هم کشور نصاب خوبی در امنیت غذایی دارد.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس تصریح کرد: برآورد‌ها این است که ۱۴ میلیون تن گندم تولید کردیم، اما ۸/۵ میلیون تن دولت بیشتر نخریده است و باید چهار میلیون تن وارد کنیم که این تدبیر درستی نیست لذا دولت با کشاورزی مهربانتر باشد. برآورد این است که پنج‌و‌نیم میلیون تن گندم خریداری نشده است.