رئیس مؤسسه تحقیقات برنج کشور از توسعه و معرفی ارقام جدید برنج متحمل به تنش خشکی و سازگار با تغییر اقلیم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اکبر عبادی، رئیس مؤسسه تحقیقات برنج کشور با اشاره به برنامه‌های تحقیقاتی این مؤسسه برای مقابله با تغییر اقلیم و محدودیت منابع آبی، گفت: توسعه ارقام سازگار با تغییر اقلیم و متحمل به تنش خشکی، از محورهای اصلی برنامه‌های تحقیقاتی مؤسسه است و ارقام جدید با هدف حفظ پایداری تولید در شرایط کم‌آبی و کاهش خسارت ناشی از تنش‌های محیطی معرفی می‌شوند.

وی با اشاره به اهمیت برنج در اقتصاد و زندگی اجتماعی استان‌های شمالی کشور افزود: برنامه‌های تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات برنج کشور با هدف تأمین امنیت غذایی پایدار، افزایش بهره‌وری و پاسخ به چالش‌های تولید دنبال می‌شود.

عبادی ادامه داد: ارقام جدید علاوه‌بر برخورداری از عملکرد مناسب، باید از کیفیت پخت و بازارپسندی مطلوب نیز برخوردار باشند تا ضمن پاسخگویی به نیازهای تولیدکنندگان، مورد استقبال مصرف‌کنندگان قرار گیرند.

رئیس مؤسسه تحقیقات برنج کشور با اشاره به ویژگی‌های رقم «هستی» گفت: این رقم با هدف پایداری تولید در شرایط تنش خشکی در اواخر فصل و برخورداری از ویژگی‌های مطلوب زراعی و کیفی توسعه یافته است.

وی همچنین بر توسعه ارقام هیبرید، انتقال یافته‌های تحقیقاتی به مزارع، اجرای سایت‌های الگویی و حضور محققان در کنار کشاورزان تأکید کرد و افزود: گسترش روش‌های نوین تولید و انتقال مؤثر یافته‌های علمی به عرصه، از محورهای مهم فعالیت‌های مؤسسه تحقیقات برنج کشور است.