رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان از نظارت و بازرسی مستمر از واحدهای صنفی خبر داد و گفت: در این طرح ۵ واحد صنفی متخلف پلمب و به مراجع ذی صلاح معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سرگرد "نصیر کوهزادی" اظهار داشت: مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی با اشراف اطلاعاتی و همکاری اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، سازمان صمت  و ... ، نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی را به صورت مستمر در دستور کار دارند.

وی افزود: در پی گزارش‌های مردمی، ۳ واحد صنفی که تحت پوشش فعالیت صنفی اقدام به توزیع خرده‌فروشی انواع مواد مخدر و قرص‌های مخدر و روانگردان می‌کردند، با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر مورد بازرسی قرار گرفتند و مقادیری مواد مخدر و قرص مخدر و روانگردان غیرمجاز کشف شد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان ادامه داد: همچنین ۲ واحد صنفی متخلف به علت گرانفروشی و کم‌فروشی و تضییع حقوق شهروندان، با حضور کارشناسان تعزیرات حکومتی پلمب و برای آنان پرونده تخلف تشکیل شد.

سرگرد کوهزادی با تأکید بر حمایت پلیس از حقوق مردم، گفت: رعایت انصاف و قانون‌مداری در شرایط اقتصادی موجود، مطالبه جدی از اصناف است و از کسبه‌ای که با درک شرایط معیشتی مردم در کنار شهروندان هستند، قدردانی می‌کنیم.

وی در پایان از همکاری مردم و اصناف قانون‌مدار با پلیس قدردانی کرد و افزود: گزارش‌های مردمی نقش مهمی در شناسایی و برخورد با تخلفات صنفی دارد و پلیس با واحدهای صنفی متخلف برابر قانون برخورد خواهد کرد.

منبع: پلیس لرستان

برچسب ها: پلمب ، لرستان
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